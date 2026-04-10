Google AI odpovídá rychle, ale každá desátá odpověď může být špatně

Pátek, 10 Duben 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, AI

AI odpovědi ve vyhledávání Googlu dnes používají miliony lidí. Nový test ale ukazuje, že i když většinou fungují správně, chybují častěji, než by bylo příjemné.
Google postupně mění způsob, jakým lidé vyhledávají informace. Místo seznamu odkazů se stále častěji objeví hotová odpověď, kterou vytvoří AI Overviews postavené na modelu Gemini. Je to rychlé a pohodlné. Jenže právě tady se začíná ukazovat slabina.

Analýza, na které se podílel The New York Times spolu se startupem Oumi, se pokusila změřit, jak přesné tyto odpovědi skutečně jsou. Výsledek vychází zhruba na 90 procent. To zní dobře, dokud si člověk nepřepočítá, co to znamená v praxi. Každá desátá odpověď může být chybná.

Test vycházel z databáze SimpleQA, kterou připravila OpenAI. Jde o tisíce otázek s jasně ověřitelnou odpovědí. Právě na nich se ukazuje, že AI sice často působí sebejistě, ale občas si jednoduše domýšlí nebo špatně vyhodnotí zdroj.

Typický příklad? Dotaz na to, kdy se dům Boba Marleyho stal muzeem. AI si vzala několik odkazů, z nichž dva odpověď vůbec neobsahovaly. Nakonec sáhla po Wikipedii, kde byly dva různé roky, a vybrala ten špatný. V jiném případě dokonce tvrdila, že neexistuje Classical Music Hall of Fame, přestože na něj sama odkazovala.

Google s výsledky úplně nesouhlasí. Podle mluvčího Neda Adriance test neodpovídá reálnému chování uživatelů a obsahuje nepřesnosti. Firma používá vlastní variantu hodnocení, která má být přesnější. Zároveň ale přiznává, že AI Overviews nevyužívá vždy stejný model. Často běží na rychlejší verzi Gemini Flash, která je levnější a svižnější, ale ne tak přesná jako výkonnější varianty.

A tady je jádro problému. Vyhledávání musí být okamžité. Jenže čím rychlejší odpověď, tím větší šance, že se netrefí. Google sám pod odpověďmi upozorňuje, že AI může dělat chyby. Jenže většina lidí už dál nepokračuje. To, co vidí nahoře, prostě vezme jako hotovou věc.

Celé to tak není o tom, že by AI nefungovala. Funguje. Ale zatím není bezchybná. A dokud se to nezmění, pořád platí staré pravidlo. Když jde o něco důležitého, vyplatí se kliknout o řádek níž a podívat se na zdroj.

AI, umělá inteligence, Google
Zdroje: 

Arstechnica.com

Další střet Elona Muska s Bruselem: Tentokrát kvůli AI a deepfake obsahu

Evropská unie zahájila oficiální vyšetřování společnosti xAI kvůli chatbotu Grok. Regulátoři zkoumají, zda firma dostatečně zabránila šíření sexuálních deepfake obrázků žen a dětí, které vznikaly bez souhlasu zobrazovaných osob.

Soud chce miliony soukromých konverzací. OpenAI varuje, že je to dost přes čáru

Konflikt mezi OpenAI a New York Times se během několika týdnů proměnil z běžného sporu o autorská práva v debatu o tom, kdo má vlastně právo nahlížet do soukromých konverzací lidí. Soud žádá obrovský vzorek chatů z ChatGPT a OpenAI varuje, že jde o krok, který může změnit pravidla pro celou digitální éru.

Nový AI model pomůže chránit satelity a energetické sítě před slunečními bouřemi

Když se podíváme na jasný sluneční disk nad našimi hlavami, jen málokdo si uvědomuje, že ve stejné chvíli k Zemi putují neviditelné proudy nabitých částic. Sluneční vítr totiž dokáže vyvolat na Zemi pořádné potíže. Od narušení satelitních drah až po výpadky energetických sítí. A právě zde se otevírá zcela nová kapitola ve vědeckém výzkumu, který je poměrně zajímavý a zapojuje umělou inteligenci. V následujícím článku si o něm něco málo řekneme...

AI měla řídit 90 % kyberútoku. Odborníci ale vidí úplně jiný obrázek

Anthropic tvrdí, že zachytila první téměř autonomní kyberútok řízený umělou inteligencí. Bezpečnostní experti však varují, že realita má k senzaci daleko: AI sice dokáže pomáhat a zrychlovat rutinu, ale skutečně samostatné hackování je zatím spíše sci-fi.

Tohle změní používání AI. ChatGPT se připravuje na reklamy v konverzacích

V kódu nejnovější aplikace ChatGPT pro Android se objevily odkazy na reklamní prvky. Únik tak potvrzuje, že OpenAI reálně testuje zobrazování reklam přímo během konverzací. Co to může znamenat pro běžné uživatele?

