Google chce ovládat roboty pomocí AI chatu: Zprávy převede na programovací jazyk

Pro ovládání robota musíte být zkušený programátor, který dokáže pečlivě naprogramovat každý jeho pohyb. Vývojáři z Googlu ale pracují na novém jazykovém modelu, který by dokázal zpracovat obyčejnou textovou informaci od uživatele a převést ji do série příkazů a souřadnic pro robota. V praxi by si tak uživatel připadal, že komunikuje v podobném rozhraní, jako u ChatGPT.