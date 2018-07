Google dostal pokutu 5 miliard dolarů od Evropské komise

Evropská komise vyměřila společnosti Google pokutu za zneužívání dominantního postavení, které souvisí s jeho mobilním operačním systémem Android. Výše vyměřené pokuty je v přepočtu přes 112 miliard Kč. Společnost Google je také zavázána do 90 dnů učinit nápravu, tzn. přestat s porušováním antimonopolních pravidel, jinak ji stihne další trest, a to až 5 % z průměrného denního celosvětového obratu, který oficiálně vykazuje jeho mateřská společnost Alphabet.

Toto rozhodnutí padlo po tříletém sporu. V roce 2015 totiž Evropská komise obdržela stížnost od sdružení Fairsearch, kterou podpořili i konkurenti společnosti Google v oblasti vyhledávačů (např. Bing od Microsoftu či ruský Yandex).

Již po roce šetření však vydala Evropská komise tzv. předběžné stanovisko. Podle Komise prý porušila společnost Google antimonopolní pravidla Unie hned ve třech bodech. Konkrétně pak tím, že jako podmínku pro udělení licence k některým aplikacím Googlu je od výrobců vyžadováno, aby předinstalovali a jako výchozí nastavili Google Search a Google Chrome. To samé je vyžadováno i od operátorů mobilních sítí. V některých případech prý Google využívá i jistě finanční motivace. Podle Komise vede toto jednání k dominantnímu postavení vyhledávače Google Search.

Google však s tímto rozhodnutím nesouhlasí a hodlá se proti tomu odvolat. Sundar Pichai, CEO společnosti napsal na firemní blog, že Android možnost volby neomezuje, ale prý rozšiřuje. Podle něj si zákazník může vybrat z 24 tisíc různých telefonů ve všech cenových skupinách od více než 1 300 značek.

Pichai komentuje rozhodnutí slovy: „Vývoj Androidu představuje deset let vývoje a investice miliard dolarů. To dává společnosti Google smysl díky tomu, že může výrobcům nabídnout možnost předinstalovat na jejich mobilní zařízení sadu oblíbených aplikací od Googlu, a to včetně Chromu, Play Store, Map a Gmailu. To umožní uživateli mít základní funkce na svém mobilním zařízení hned po vyjmutí z krabičky. Tyto aplikace zároveň generují Google příjmy z reklamy. Výrobci však nemusí tyto služby na své telefony vůbec instalovat, zároveň je jim poskytnuta i možnost nabídnout zákazníkům služby konkurenční.“

Podle zprávy z Komise nabízí Google výrobcům mobilních zařízení balíček aplikací a služeb zahrnující mimo jiné Google Play Store, Google Search a Google Chrome. Další informací byl přísný zákaz Google, který bránil výrobcům mobilních zařízení v používání neschválené verze OS Android nazývané Android Forks.

Podle tvrzení zástupců společnosti Google je stále Android v konkurenčním prostředí například s iOS. Omezení jednotlivých verzí Androidu má za cíl zabránit jisté fragmentaci. Pokud by mohl zdrojový kód upravovat kdokoliv, nelze zaručit, že by vývojáři mobilních aplikací nemuseli vyvíjet různé verze svých aplikací.

Obdobný spor musel již Google jednou absolvovat, a to v Rusku, kde také prohrál. Tenkrát dostal pokutu v přepočtu ~173 milionu Kč a zároveň musel přestat vyžadovat na výrobcích, aby předinstalovávali do svých mobilních zařízení výhradně Google Search.

Toto není jediný spor, který je vedený u Evropské komise. Dalšími spory, kde zatím nepadlo žádné rozhodnutí, jsou třeba různá šetření týkající se reklamního systému Google AdSense.

Podobný monopol jako Google má u svých operačních systémů i Microsoft a Apple. Microsoft například zcela znemožňuje odinstalování Internet Exploreru, který je hned po instalaci Windows také přednastaven jako výchozí vyhledávač. Obdobná situace je i u Applu. Chce-li být Evropská komise spravedlivá, měla by vydat spíš nějaké obecné rozhodnutí proti přednastaveným a předinstalovaným vyhledávačům a aplikacím obecně, než trestat pouze jedinou společnost, protože obdobných viníků je více.