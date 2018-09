Google se obměkčil a povolí reklamu na kryptoměny

Na jaře se Google negativně vyjádřil ke kryptoměnám a zakázal jakoukoliv reklamu týkající se kryptoměn (viz naše tehdejší zpráva). K zákazu propagace kryptoměn se tehdy nezavázal jen Google, ale i další významné společnosti, jako například Facebook.

Nyní však Google vzal kryptoměny na milost, protože veřejně oznámil, že od října budou v USA a Japonsku povoleny, po více jak půl roční odmlce, reklamy a inzerce finanční produktů kryptoměn.

V aktualizaci zásad týkajících se finančních produktů a služeb je doslova uvedeno: „Zásady Google Ads týkající se finančních produktů a služeb budou v říjnu 2018 aktualizovány. Následně bude možné ve Spojených státech a v Japonsku inzerovat regulované burzy a směnárny kryptoměn.“

O tom, zda bude Google postupně uvolňovat svoji reklamní politiku a zásady se prozatím neobjevili žádné další podrobnosti. V tuto chvíli není ani zcela jisté, jak se toto uvolnění projeví v praxi.

Google pouze naznačil, že chce zavést jakousi certifikační kontrolu pro konkrétní země. To znamená, že kdokoliv by chtěl inzerovat finanční produkty kryptoměn, musel by nejdříve zažádat Google o certifikaci a teprve poté by mohl zažádat o reklamu.