Google se vrací k RSS čtečkám, integruje je do Google Chrome

Zdroj

Společnost Google se rozhodla, že po nějaké době opět zavede u svého prohlížeče Google Chrome funkci RSS. Platí to přinejmenším pro verzi Canary pro Android. Není to tak dávno, co právě přes RSS plynuly všechny aktualizace a novinky z oblíbených webů.

V praxi pak při prohlížení webů budete moci kliknout na tlačítko „Sledovat“ a tím se automaticky získá RSS daného webu. Při otevření nové karty se zároveň zobrazí na prázdné kartě jednoduchá RSS čtečka nazývaná „Google Reader.“ Prozatím však nepůjde o plnohodnotnou čtečku.

Zdroj

V této verzi se vám budou jen zobrazovat chronologicky seřazené novinky z vybraných webů bez možnosti přepínat mezi kanály. Google si dle svých vyjádření uvědomuje, že lidé chtějí získávat ze svých oblíbených webů novinky, a proto jim chce vyjít vstříc. Janice Wong, produktová manažerka Google Chrome, k této záležitosti uvedla: „Naší vizí je pomáhat lidem budovat přímé spojení s jejich oblíbenými vydavateli a autory na webu.“

Slavná éra RSS skončila prakticky příchodem Google+. Jedná se však o poměrně efektivní technologii a ze všech stran se ozývají kladné ohlasy na její návrat. V tuto chvíli jde však pouze o experiment a je prý zapotřebí shromáždit dostatečnou zpětnou vazbu od vydavatelů, tvůrců, blogerů, atd. Není vyloučeno, že Google v budoucnu zabuduje i nějaké nové funkce či nový formát RSS.