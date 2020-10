HBO chystá šestidílnou minisérii o Elonovi Muskovi

Zdroj

Elon Musk je natolik kontroverzní osobnost, že ho zná snad každý. Je známý především tím, že co ostatní považují za nesmysl, on považuje za výzvu. Proto se rozhodla televizní stanice HBO zahájit projekt natáčení šestidílné minisérie, která bude pojednávat o Elonu Muskovi potažmo o jeho společnosti SpaceX.

Celý seriál by měl být v podstatě inspirován Muskovou autobiografií. V české verzi pak bude seriál prezentován pod názvem Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti. Autorem celého seriálu je známý publicista Ashlee Vance.

V počátečních dílech seriálu by měl Elon Musk představovat své sny o společnosti SpaceX a o tom, že jednou bude dopravovat lidi do vesmíru a o jeho životních plánech. Celou minisérii si pak vzal pod svá křídla výborný tým v čele s americkým scénaristou Dougem Jungem, který má své zkušenosti třeba ze Star Treku Beyond nebo s hercem Channingem Tatumem zastupujícím svou produkční společnost Free Association.

Podle dostupných informací by sám Elon Musk neměl osobně v této minisérii televizní stanice HBO účinkovat ani by neměl mít možnost cokoliv ovlivnit. Otázkou však zůstává, jak dostanou scénáristi autentickou biografii a sny člověka, který se na natáčení nepodílí. Prozatím však není znám ani začátek natáčení ani předběžný datum premiéry.