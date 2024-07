Historický debut olympijských her v esportu: Saúdská Arábie 2025

Potenciální hry na programu

Mezi hry, které by se mohly objevit na prvních olympijských hrách v esportu, patří populární tituly jako League of Legends, Rocket League a Street Fighter. MOV zdůrazňuje, že mezinárodní federace a národní olympijské výbory, které již mají zkušenosti s digitálními verzemi sportů nebo esportů, budou preferovanými partnery pro tuto událost.

Inspirace z minulých akcí

MOV se inspiruje přístupem z loňských zkušebních akcí, kde hráči soutěžili v hrách jako Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift a několik mobilních her. Tento pilotní projekt umožnil organizaci vyhodnotit, jak by mohly fungovat esportové soutěže pod olympijskou vlajkou, a nyní se MOV snaží zahrnout do programu i další populární esporty.

MOV je v jednání s vydavateli her, jako jsou Rocket League, Street Fighter a League of Legends, s cílem zahrnout tyto tituly do programu olympijských her v esportu. Událost by se mohla konat každé dva roky, přičemž Jižní Korea a USA projevily zájem o hostování budoucích ročníků.

Zdroj: Shutterstock

Kontroverze kolem hostitelské země

Volba Saúdské Arábie jako hostitele prvních olympijských her v esportu vyvolala kontroverze, zejména kvůli otázkám týkajícím se lidských práv v zemi. Saúdská Arábie se snaží zlepšit svůj mezinárodní obraz prostřednictvím investic do zábavy, sportu a esportů. Země již investovala miliardy dolarů do esportových a herních společností, uzavřela partnerství s vydavateli her a pořádala významné esportové události, jako je Světový pohár v esportu s prize poolem 60 milionů dolarů.

Podle zprávy New York Times státem financovaná společnost nyní vlastní 40 procent trhu esportů, což svědčí o obrovském vlivu a investicích Saúdské Arábie v tomto odvětví. MOV dlouhodobě uvažoval o zařazení esportů do svého programu a nyní se rozhodl tento krok uskutečnit. První olympijské hry v esportu v Saúdské Arábii představují významný milník v historii esportů a otvírají dveře dalším mezinárodním soutěžím pod záštitou MOV. Budoucnost ukáže, jaký vliv bude mít tato událost na vnímání esportů a jejich postavení ve světě tradičních sportovních disciplín.