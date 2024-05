Historicky první let Starliner od Boeingu je největší konkurencí SpaceX

Start je naplánován na 02:34 UTC, a fanoušci ho mohou sledovat přenos na NASA TV od 18:30 EDT. Po startu ze stanice Cape Canaveral Space Force na Floridě budou Wilmore a Williams monitorovat systémy Starlineru a převezmou manuální řízení pro několik pilotních testů, když se kosmická loď autonomně přiblíží k Mezinárodní vesmírné stanici. Pokud vše půjde podle plánu, dojde k dokování na vesmírné stanici ve středu.

Pro tuto první posádku Starlineru to byla dlouhá cesta. Wilmore a Williamsová, zkušení astronauti s již dvěma lety do vesmíru za sebou, se stanou součástí malého klubu zkušebních pilotů astronautů, kteří mají praktické zkušenosti s pilotováním nových kosmických lodí poprvé na oběžné dráze. Jen tři žijící Američané, Doug Hurley, Bob Behnken a Bob Crippen, mohou prohlásit něco podobného.

Jednou z klíčových odlišností mezi Starlinerem a jinými kosmickými loděmi, jako je Crew Dragon od SpaceX, je způsob ovládání. Zatímco Crew Dragon primárně využívá dotykové ovládání, Starliner má pro posádku ruční ovladače a displeje v kokpitu, což přináší nové fyzické vjemy pro piloty.

S představením Starlineru se Spojené státy dostanou do unikátní pozice s dvěma nezávislými kosmickými loděmi s posádkou orbitální třídy současně. To je historický moment, který dosud nebyl dosažen, a bude to klíčové pro flexibilitu amerického kosmického programu.

Přestože SpaceX zaznamenalo úspěchy, jako byl nedávný rekordní počet pilotovaných misí, první let posádky Starlineru bude pro americký vesmírný program rovněž zásadní. Připomene nám, že kromě fanfár pro jednu společnost jsou v kosmu stále další důležití hráči.

Tato mise také nese velké naděje a očekávání pro Boeing, který se v poslední době potýká s řadou problémů. První let Starlineru s posádkou bude měřítkem úspěchu a může napomoci obnovení důvěry ve společnost a v její schopnost dodávat bezpečné a spolehlivé kosmické prostředky.

Vesmírná cesta Starlineru bude důležitou událostí pro americký kosmický program a posun k cíli zajišťovat pravidelné lety do vesmíru s lidskou posádkou prostřednictvím komerčních partnerů. S nadšením očekáváme, jak tento historický let otevře nové možnosti pro průzkum vesmíru a spolupráci mezi NASA a soukromým sektorem.