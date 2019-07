Huawei brzy odhalí svoji konkurenci Androidu, má reálný potenciál jej předčit

V posledních dnech se poměrně dost řešila situace ohledně společnosti Huawei, o vypovědění spolupráce ze strany OS Android i o vývoji vlastního OS Hongmeng. Nejnovější zprávy v této kauze hovoří o tom, že by nový OS, vyvíjený přímo společností Huawei, mohl spatřit světlo světa letos na podzim nebo dokonce již v srpnu u příležitosti konání globální vývojářské konference v Číně.

Sebevědomí společnosti Huawei jistě nechybí, a proto věří, že nový operační systém si rychle podmaní všichni uživatelé jejich technologie. Důvodem pro tak optimistické tvrzení je zřejmě fakt, že ho testuje na milionu chytrých telefonů, i to, že by nakonec měl údajně být i kompatibilní se všemi aplikacemi pro Android.

Podpora se však netýká jen chytrých telefonů, ale patří sem i televize, tablety, počítače a další. Uživatelé tak budou zkrátka dál využívat aplikace, na které jsou až doposud zvyklí a změní se z pohledu běžného uživatele pouze GUI.

S dostatečnou oporou v podobě schopné vývojářské základny by si Huawei mohl celkem snadno podmanit domácí čínský trh a možná i Indii. Ohledně zbytku světa se vedou prozatím ještě spory. Analytici se rozdělili do dvou táborů, z nichž jedni tvrdí, že dominantní postavení zde mají bezpochyby Android a iOS a nikdo je nedokáže nahradit. Dokonce ani zmařené snahy Nokie s MeeGo, Microsoftu nebo Samsungu s Badou.

Druhý tábor je o poznání optimističtější. Podle něj má Huawei šanci prorazit se svým OS Hongmeng nejen na území Číny a Indie, ale také na trzích, kde prozatím dominuje Android a iOS. Vše to jsou prozatím jen spekulace. Na to, který názor se stane realitou si budeme muset počkat až do srpne, ne-li na podzim, než bude nový OS oficiálně představen.