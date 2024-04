Humane AI Pin má být technologickou revolucí, avšak zatím sklízí spíše kritiku

Pokud byste chtěli vysvětlit, co Humane AI Pin přesně je, tak je to docela těžké říci. Možná to lze nejlépe popsat jako kombinaci nositelného tlačítka Siri s kamerou a vestavěným projektorem, který se vejde do dlaně. Ale když to chcete podrobněji popsat, zastavíte se možná spíše u jeho nedostatků. Nebo spíše neuskutečněných slibů.

Je toto zařízení skutečně váš „druhý mozek“, jak tvrdí výrobce? Způsob, jak s ním interagujete, je převážně prostřednictvím hlasu, doplněným doteky a gesty. Bez hlasu jsou vaše možnosti omezené. I přestože společnost popisuje Pin jako revoluční. Vzhledem k tomu, že toto zařízení stojí 700 dolarů a dalších 24 dolarů stojí uživatele měsíční paušál za služby AI a 4G sítě, tak by mohli mít jiný názor.

Samotný Pin se skládá z dvou hlavních částí: tlačítka a jeho magnetického uchycení. Má dotykový panel, kameru, mikrofon a reproduktory. Je sice menší než konkurenční Apple Watch, ale stále dostatečně velký. Nositelné zařízení Humane je však trochu těžší než jeho konkurent, což může být nepříjemné při nošení na oblečení.

Jednou z hlavních funkcí je interakce hlasem. Bohužel, i když je AI schopná porozumět většině požadavků, často odpovídá zbytečně dlouze nebo nesouvisle. Někdy dokonce špatně slyší, což může být frustrující. Navíc, i když má Pin funkci Vision, která by mu měla umožnit vidění a analýzu okolí, často selhává.

Další nevýhodou je omezení využití hudební služby pouze na Tidal. Ačkoli zvuk je solidní, není možné streamovat z jiných platforem, což může být pro uživatele omezující. Navíc, i když se AI Pin tváří jako „osobní reproduktor“, zvuk není dostatečně izolovaný, což může rušit okolí.

Fotografické možnosti Pinu jsou zároveň jeho největším lákadlem i největším zklamáním. Zatímco má široký zorný úhel a umožňuje snadnější zachycení scény, jeho výkon je při slabém osvětlení velmi mizerný.

Celkově vzato, i když Humane AI Pin má potenciál, je zatím daleko od dokonalosti a neřeší žádné zásadní technologické problémy. Je spíše nepraktickým a drahým zbožím, které zatím nemá plně vyvinuté funkce a závisí na internetovém připojení a hlasovém ovládání.