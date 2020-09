IKEA se spojila s ASUS ROG a vytvoří novou řadu herního nábytku

Zdroj

Společnost IKEA se rozhodla, že své síly spojí s ASUS ROG („Asus Republic of Gamers“) s cílem vytvořit zbrusu novou řadu nábytku zaměřenou na hráče. Nová řada by měla obsahovat zhruba 30 produktů a mělo by se jednat především o herní stoly a křesla.

IKEA již v minulosti vytvářela nábytek zaměřená na technologie, konkrétně na chytrou domácnost nebo aplikaci pro tvorbu nábytkových sestav. Nové produkty jsou vyvíjeny v Šanghaji, kde mimo designérů z IKEI pracují také designéři z ROGu a samozřejmě spolu s profesionálními hráči.

Cílem je nábytek, který by byl pro hráče pohodlný, efektivní a designový, aby se dal sladit se zbytkem nábytku v místnosti. Podle mluvčího IKEI má spolupráce s ROG spojit dlouhodobé zkušenosti z tvorbou a vývojem nábytku se zkušenostmi designérů ROGu s cílem umožnit hráčům prožít výjimečný herní zážitek.

V současné době nejsou dostupné žádné informace o konkrétních produktech, ale svou premiéru si odbudou v Číně v únoru příštího roku, kde bude celá řada oficiálně představena. Nikdo zatím bohužel neví, zda se jednotlivé produkty budou od běžně dostupných herních vybavení lišit pohodlím, použitým materiálem či designovým zpracováním.