Instagram potichu ruší end-to-end šifrování. Soukromí se prostě nenosí
Společnost Meta oznámila, že z Instagramu odstraní end to end šifrování pro soukromé zprávy. Funkce byla představena teprve na konci roku 2023 a měla zajistit, aby obsah konverzace mohli číst pouze její účastníci. Neviděla by ho ani samotná firma, ani policie nebo jiné instituce.
Podle aktuálního oznámení však tato možnost z platformy zmizí 8. května. Uživatelé, kteří si v minulosti šifrované konverzace zapnuli, by si měli stáhnout zprávy a soubory, které chtějí zachovat. Po vypnutí funkce k nim totiž už nemusí mít přístup.
Meta zároveň upozorňuje, že pro stažení dat může být nutná novější verze aplikace. Týká se to především fotografií, videí nebo dalších médií, která byla ve šifrovaných konverzacích sdílena.
Funkce, kterou skoro nikdo nepoužíval
End to end šifrování na Instagramu nikdy nebylo zapnuté automaticky. Uživatelé ho museli aktivovat ručně a v řadě regionů mimo Spojené státy se funkce vůbec neobjevila.
Podle vyjádření společnosti právě nízké využívání vedlo k rozhodnutí službu ukončit. Firma tvrdí, že jen malé procento lidí si šifrované konverzace skutečně zapnulo.
Meta zároveň připomíná, že šifrování zůstává dostupné na jiných platformách z jejího portfolia. Na WhatsAppu je aktivní automaticky pro všechny zprávy a na Facebook Messengeru je zapnuté u osobních konverzací mezi jednotlivci. Uživatelé, kteří chtějí komunikovat s maximálním soukromím, tak podle firmy mohou využít právě tyto služby.
Spor o bezpečnost a soukromí
Zavedení šifrování na Instagramu vyvolalo už při oznámení ostré reakce. Někteří politici a bezpečnostní složky upozorňovali, že taková technologie může komplikovat vyšetřování trestné činnosti.
V jednom z případů, který řešil generální prokurátor amerického státu Nové Mexiko Raúl Torrez, právníci tvrdili, že šifrování může ztížit odhalování sexuálního zneužívání dětí a šíření nelegálních materiálů. Podle jejich argumentace by platforma neměla možnost tyto zprávy kontrolovat ani hlásit.
Podobnou kritiku vyslovil i generální prokurátor Nevady, který označil zavedení šifrování na sociální síti za nezodpovědné rozhodnutí. Tvrdil, že takový krok výrazně komplikuje práci policie.
Debata se přitom netýká jen Instagramu. Některé technologické firmy dnes otevřeně přiznávají, že se šifrování v přímých zprávách raději vyhýbají. Například TikTok uvedl, že zatím neplánuje podobnou technologii zavést, protože by bezpečnostní týmy nemohly kontrolovat obsah komunikace.