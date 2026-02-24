CDR.cz - Vybráno z IT

Spor Discordu s uživateli sílí: Experiment v Británii ještě více rozčeřil vodu

Úterý, 24 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Sociální sítě, Novinky, Kyberbezpečnost

Discord chtěl uklidnit obavy kolem ověřování věku, místo toho ale vyvolal další vlnu kritiky. Krátký experiment ve Velké Británii a zapojení firmy Persona otevřely otázky, jak dlouho se uchovávají citlivá data a kdo k nim může mít přístup.
Vlna odchodů z Discordu sílí. Alternativa kolabuje pod náporem nových registrací

Platforma Discord oznámila, že uživatelé budou nově považováni za mladistvé, dokud neprokážou svůj věk. Reaguje tím na přísnější regulace v některých zemích, zejména ve Spojeném království a Austrálii. Cílem je zabránit dětem v přístupu k nevhodnému obsahu a zároveň zamezit kontaktu dospělých s nezletilými.

Plán však narazil na citlivé téma. Discord připustil, že v některých případech může vyžadovat nahrání občanského průkazu, zejména pokud uživatel podá odvolání proti špatnému vyhodnocení věku. To vyvolalo silnou reakci, protože nedávný únik dat u bývalého partnera pro ověřování věku odhalil tisíce dokladů uživatelů. Firma sice tvrdí, že většina lidí nebude muset doklad předkládat a že bude stačit video selfie s odhadem věku pomocí umělé inteligence, ale ani to část komunity neuklidnilo.

Situaci ještě zkomplikovalo upozornění v sekci často kladených dotazů, které se krátce objevilo a následně zmizelo. Týkalo se experimentu ve Velké Británii, kde měl věkové ověřování zajišťovat externí partner Persona. Text uváděl, že data mohou být dočasně uložena až sedm dní. To bylo v rozporu s předchozími prohlášeními, že doklady se mažou prakticky okamžitě po potvrzení věku.

Discord později uvedl, že šlo o omezený test trvající méně než měsíc a že Persona už není aktivním partnerem. Firma zároveň slíbila větší transparentnost při přidávání dalších dodavatelů.

Regulace, investoři a obavy z dohledu

Za sporem nestojí jen technické detaily, ale i širší kontext. Britský zákon o online bezpečnosti vyžaduje, aby platformy účinně bránily nejen přístupu dětí k nevhodnému obsahu, ale také tomu, aby dospělí mohli snadno kontaktovat nezletilé. To je výrazně složitější úkol než běžné filtrování obsahu podle věku.

Persona se mezitím ocitla pod drobnohledem. Kritici upozorňovali na investici fondu Founders Fund, který spoluzaložil Peter Thiel. Na sociálních sítích se začaly šířit spekulace o možném napojení na vládní databáze či bezpečnostní složky. Vedení firmy takové vazby odmítlo a uvedlo, že investoři nemají přístup k uživatelským datům.

Další vlnu zájmu vyvolaly analýzy bezpečnostních výzkumníků, kteří upozornili na veřejně dostupné části kódu služby. Podle zjištění nezávislých autorů bylo možné některé mechanismy obcházet. Persona reagovala rychlou opravou a popřela, že by měla smlouvy s federálními úřady či že by propojovala biometrická data s finančními databázemi.

Discord, aplikace, zabezpečení
ArsTechnica.com

