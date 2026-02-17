CDR.cz - Vybráno z IT

Vlna odchodů z Discordu sílí. Alternativa kolabuje pod náporem nových registrací

Úterý, 17 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Plánované globální ověřování věku na Discordu spustilo vlnu odchodů. Alternativní platforma Stoat čelí přetížení a výpadkům, protože tisíce uživatelů hledají jiné řešení ještě před březnovým zavedením nových pravidel.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Discord si koleduje o průšvih. Povinné ověřování věku rozzuřilo uživatele

Platforma Discord vstoupila do letošního roku s kontroverzním plánem. V březnu chce globálně zavést systém ověřování věku. Vychází přitom z opatření, která už začala platit ve Spojeném království v souvislosti s Online Safety Act. I když změny ještě nenabyly účinnosti celosvětově, reakce komunity na sebe nenechala čekat.

Podle informací zahraničních médií začali někteří uživatelé Discord opouštět ještě před oficiálním spuštěním nových pravidel. Část z nich míří na alternativní platformu Stoat, která dříve fungovala pod názvem Revolt. Tým zůstal stejný, aplikace si zachovala podobné rozhraní a způsob práce se servery, ale značka prošla rebrandingem.

Nápor nových registrací je tak výrazný, že Stoat přiznává problémy s kapacitou. Na stavové stránce služby se objevila zpráva, že platforma čelí přetížení, protože přichází příliš mnoho lidí najednou. Výkon služby se podle provozovatelů zhoršil a tým pracuje na stabilizaci.

Zdroj: Shutterstock

Co uživatele odrazuje

Samotné ověřování identity není na Discordu prezentováno jako povinné pro každého bez výjimky. Pokud však uživatel proces neabsolvuje, systém mu nastaví takzvaný režim pro teenagery. Ten omezuje některé funkce a obsah. Pro část komunity to znamená zásadní zásah do komfortu používání.

K obavám z ověřování se přidává i otázka důvěry. Discord se v roce 2025 potýkal s bezpečnostním incidentem, který vyvolal diskusi o ochraně dat. Přestože firma situaci řešila a komunikovala nápravná opatření, část uživatelů zůstává opatrná. Představa předávání osobních údajů dalšímu systému proto některé z nich vede k odchodu.

Stoat na této situaci krátkodobě těží. Nabízí prostředí podobné Discordu, umožňuje servery i hlasové chaty a navíc dává uživatelům širší možnosti úprav vzhledu bez nutnosti placeného předplatného. Na druhou stranu mu zatím chybí některé funkce, například sdílení obrazovky, což může být pro herní komunity či pracovní týmy limitující.

Vedle Stoatu se objevují i další alternativy, například Root. Zatím však žádná z nich nepředstavuje plnohodnotnou náhradu ve všech ohledech. Discord má stále silnou infrastrukturu, obrovskou uživatelskou základnu a dlouhodobě budované komunity.

Diskuze
Tagy: 
Discord, aplikace, server
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Notepad++ měl půl roku otevřená zadní vrátka a málokdo si toho všiml

Populární textový editor Notepad++ byl měsíce zneužíván k cíleným útokům. Útočníci dokázali vybraným uživatelům podsunout upravené aktualizace s neznámým backdoorem. Vývojáři dnes přiznávají, že šlo o vážný problém.

Konec soukromí v Rusku? WhatsApp, Telegram i VPN pod palbou státní kontroly

V Rusku se znovu zpřísňuje cenzura internetu. Po omezení přístupu k e-mailovým službám ProtonMail a Tuta přichází další rána - výpadky a blokace WhatsAppu i Telegramu. Ruská federace zároveň prosazuje vlastní chatovací aplikaci s povinnou instalací a bez šifrování.

Twitter se možná vrátí. Dva právníci chtějí značku zpět od Elona Muska

Značka Twitter možná ještě neřekla poslední slovo. Dva američtí právníci rozjeli právní ofenzivu s cílem získat zpět ochranné známky Twitter a Tweet a spustit novou sociální síť. Proti nim stojí Elon Musk a jeho X.

Máte přeplněnou domovskou stránku YouTube? Novinka ji má výrazně zpřesnit

YouTube testuje nový nástroj pro úpravu doporučovaných videí. Funkce s názvem Your Custom Feed má uživatelům nabídnout přesnější výběr obsahu a umožnit jim ovlivnit domovskou stránku podle vlastních preferencí.

VPS vs. dedikovaný hosting v roce 2025: Kde firmy hledají výkon a úspory

Výkon, cena a kvalitní podpora – tři faktory, které v roce 2025 určují, zda firmy sáhnou po VPS nebo dedikovaném hostingu. Nový průzkum ukazuje, že i když výkon zůstává klíčový, o výsledném rozhodnutí často rozhodují i rozpočtové tlaky a dlouhodobá strategie.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi