Vlna odchodů z Discordu sílí. Alternativa kolabuje pod náporem nových registrací
Discord si koleduje o průšvih. Povinné ověřování věku rozzuřilo uživatele
Platforma Discord vstoupila do letošního roku s kontroverzním plánem. V březnu chce globálně zavést systém ověřování věku. Vychází přitom z opatření, která už začala platit ve Spojeném království v souvislosti s Online Safety Act. I když změny ještě nenabyly účinnosti celosvětově, reakce komunity na sebe nenechala čekat.
Podle informací zahraničních médií začali někteří uživatelé Discord opouštět ještě před oficiálním spuštěním nových pravidel. Část z nich míří na alternativní platformu Stoat, která dříve fungovala pod názvem Revolt. Tým zůstal stejný, aplikace si zachovala podobné rozhraní a způsob práce se servery, ale značka prošla rebrandingem.
Nápor nových registrací je tak výrazný, že Stoat přiznává problémy s kapacitou. Na stavové stránce služby se objevila zpráva, že platforma čelí přetížení, protože přichází příliš mnoho lidí najednou. Výkon služby se podle provozovatelů zhoršil a tým pracuje na stabilizaci.
Zdroj: Shutterstock
Co uživatele odrazuje
Samotné ověřování identity není na Discordu prezentováno jako povinné pro každého bez výjimky. Pokud však uživatel proces neabsolvuje, systém mu nastaví takzvaný režim pro teenagery. Ten omezuje některé funkce a obsah. Pro část komunity to znamená zásadní zásah do komfortu používání.
K obavám z ověřování se přidává i otázka důvěry. Discord se v roce 2025 potýkal s bezpečnostním incidentem, který vyvolal diskusi o ochraně dat. Přestože firma situaci řešila a komunikovala nápravná opatření, část uživatelů zůstává opatrná. Představa předávání osobních údajů dalšímu systému proto některé z nich vede k odchodu.
Stoat na této situaci krátkodobě těží. Nabízí prostředí podobné Discordu, umožňuje servery i hlasové chaty a navíc dává uživatelům širší možnosti úprav vzhledu bez nutnosti placeného předplatného. Na druhou stranu mu zatím chybí některé funkce, například sdílení obrazovky, což může být pro herní komunity či pracovní týmy limitující.
Vedle Stoatu se objevují i další alternativy, například Root. Zatím však žádná z nich nepředstavuje plnohodnotnou náhradu ve všech ohledech. Discord má stále silnou infrastrukturu, obrovskou uživatelskou základnu a dlouhodobě budované komunity.