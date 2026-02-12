CDR.cz - Vybráno z IT

Meta mění Facebook: Animované fotky a AI úpravy míří na mladší generaci

Čtvrtek, 12 Únor 2026 - 05:00 | Francesco | Novinky, Internet

Zdroj: Shutterstock

Facebook představil nové funkce s umělou inteligencí, které mění podobu profilových fotek, Stories i textových příspěvků. Přibývají animace, stylizace snímků i pohyblivá pozadí. Meta tak reaguje na odliv mladších uživatelů a snaží se síť znovu zatraktivnit.
Facebook rozšiřuje své možnosti o nové nástroje založené na umělé inteligenci. Nejviditelnější změnou jsou animované profilové fotografie, které dokážou z běžného snímku vytvořit krátkou pohybovou sekvenci. Uživatel na profilovce může například zamávat, vytvořit rukama srdce nebo mít virtuální narozeninovou čepici. Funkce pracuje s klasickou statickou fotografií, kterou systém doplní o jednoduchý pohybový efekt. Pro nejlepší výsledek doporučuje platforma použít jasnou fotku jedné osoby otočené čelem k fotoaparátu.

Tím ale novinky nekončí. Meta zároveň posiluje nástroje pro Stories a sekci Memories, která připomíná starší příspěvky z minulých let. Nový nástroj s názvem Restyle umožňuje změnit vzhled nahraných fotografií pomocí textového zadání nebo přednastavených stylů. Obrázky lze převést do podoby anime ilustrace, přidat jemnou záři, změnit atmosféru nebo upravit barevné ladění. Uživatel si může pohrát i s pozadím a přenést se například na pláž nebo do městské scenérie.

Hravější feed a návrat k emocím

Další novinkou jsou animovaná pozadí pro textové příspěvky. Po kliknutí na novou ikonu s barevným písmenem A si lze vybrat ze statických i pohyblivých scén. V nabídce jsou například padající listy nebo mořské vlny. Meta slibuje také sezónní motivy, které se budou obměňovat podle období. Textový příspěvek tak už nemusí být jen bílým polem s černými písmeny, ale může působit výrazněji a lépe zapadnout do vizuálně pestrého feedu.

Facebook má podle posledních údajů přibližně 2,1 miliardy denně aktivních uživatelů. Přesto v posledních letech čelí tlaku ze strany mladší generace, která tráví více času na jiných platformách. Nové AI funkce lze číst jako pokus o oživení prostředí, které bylo dlouho vnímáno jako konzervativní a méně dynamické.

