Meta se chystá přidat paywall na Instagram, Facebook i WhatsApp
Americká společnost Meta se chystá udělat krok, který ještě před pár lety působil nemyslitelně. Její největší sociální platformy mají zůstat dostupné zdarma, ale jen do určité míry. V zákulisí už se připravuje testování prémiových verzí, které nabídnou funkce navíc a jasně oddělí běžné používání od placeného komfortu.
Zásadní zpráva pro uživatele zní, že nikdo nepřijde o účet ani o základní přístup. Fotky, zprávy i běžná komunikace mají zůstat zdarma. Změní se ale to, co dnes lidé berou jako samozřejmost. Část funkcí, které rozšiřují přehled, soukromí nebo práci s publikem, se má přesunout za platební bránu.
Meta otevřeně přiznává, že zatím nehledá jednu univerzální podobu předplatného. Každá platforma má fungovat trochu jinak. Instagram, Facebook i WhatsApp oslovují jiné publikum a jiný typ chování. Tomu se mají přizpůsobit i placené balíčky.
Instagram jako testovací hřiště
Právě Instagram má sehrát roli hlavní laboratoře. Podle informací z vývoje se zde zvažují funkce, které dlouhodobě kolují v podobě neoficiálních aplikací a rozšíření. Uživatelé by si mohli zaplatit detailnější přehled o sledujících, možnost anonymně sledovat cizí Stories nebo pokročilejší práci s publikem a soukromím.
Nejde přitom jen o drobné vizuální doplňky. Tyto nástroje mohou zásadně změnit způsob, jak lidé Instagram používají. Především ti, kteří si hlídají dosah, soukromí nebo strukturu publika. Meta tím dává jasně najevo, že prémiové účty nemají být jen výsadou influencerů a firem, ale i běžných uživatelů, kteří chtějí mít nad svým profilem větší kontrolu.
Umělá inteligence jako placený standard
Silnou roli má v novém modelu hrát umělá inteligence. Meta počítá s tím, že část AI nástrojů zůstane zdarma, ale pokročilejší funkce se stanou součástí předplatného. Týká se to hlavně tvorby obsahu, práce s krátkými videi a generativních nástrojů, které dnes firma masivně rozvíjí.
Typickým příkladem je nástroj Vibes pro tvorbu krátkých videí. Dosud fungoval bezplatně, ale nově se počítá s freemium modelem. Základní možnosti zůstanou volně dostupné, vyšší limity a rozšířené úpravy si uživatelé zaplatí. Tento přístup odpovídá širšímu trendu, kdy se AI postupně přesouvá z experimentu do běžné placené služby.
Meta zároveň upozorňuje, že chystané předplatné není totéž co ověřené účty. Ty cílí hlavně na tvůrce a firmy, zatímco nové balíčky mají oslovit širokou uživatelskou základnu. Lidi, kteří sociální sítě používají denně, ale dosud za ně nikdy neplatili.