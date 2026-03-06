TikTok odmítá plné šifrování chatů. Odvolává se přitom na oblíbenou ochranu dětí
Na internetu se v posledních letech stalo téměř standardem, že chaty mezi uživateli jsou plně šifrované. Princip je jednoduchý. Zprávu vidí pouze odesílatel a příjemce. Ani samotná platforma ji nedokáže přečíst. Tak funguje komunikace v řadě známých aplikací. WhatsApp, Signal nebo iMessage na tomto modelu stojí už dlouho, přičemž další služby ho postupně zavádějí.
TikTok ale podle dostupných informací tento krok zatím nechystá. Společnost nechce zavést end to end šifrování u přímých zpráv. Důvod je podle firmy především bezpečnostní.
Platforma argumentuje tím, že potřebuje možnost reagovat na situace, kdy uživatelé nahlásí obtěžování, podvodné chování nebo jiné problematické zprávy. Pokud by byly zprávy zcela uzamčené, nebylo by podle TikToku možné některé případy vyšetřit. Firma zároveň tvrdí, že komunikace není nechráněná. Zprávy jsou podle ní zabezpečené během přenosu i při ukládání na serverech. Přístup k obsahu má být omezený a podléhat interním pravidlům.
Argument ochrany dětí je silný. Zároveň citlivý a ohraný
Téma ochrany dětí na internetu je mimořádně citlivé. Obtěžování, manipulace nebo sexuální zneužívání nezletilých patří mezi nejzávažnější problémy digitálního prostoru. V tom panuje mezi odborníky i veřejností téměř úplná shoda.
Právě proto se tento argument často objevuje ve chvíli, kdy se diskutuje o omezení soukromí na internetu. V minulosti to bylo vidět například u evropských debat o takzvaném chat controlu. Návrhy tehdy počítaly s tím, že by platformy mohly kontrolovat obsah soukromých zpráv ve jménu ochrany dětí.
Je zde ovšem velice nízká hranice. I takto „vznosné“ myšlenky mohou totiž být zneužitelné. V praxi jde o obyčejný chat control pomocí kterého může být reálně monitorována i soukromá korespondence dospělých jedinců či zájmových osob. Celý problém tak zapadá do obecné debaty o podobě internetu a ochraně uživatelů, ale i jejich soukromí.