iPady v Evropě dostanou podporu aplikací třetích stran: Co to znamená?

Otevření platformy díky iPadOS 18

iPadOS 18 bude dostupný široké veřejnosti od pondělí 16. září a tato aktualizace přinese dlouho očekávanou možnost instalace aplikací nejen z oficiálního App Storu, ale také z alternativních obchodů, což Apple dříve neumožňoval. Podle nových pravidel DMA musí Apple zpřístupnit své platformy pro obchody třetích stran, což zahrnuje i iPadOS.

Evropská komise v dubnu 2024 označila iPadOS jako "službu základní platformy," což s sebou nese přísnější pravidla v rámci legislativy Evropské unie. Tento krok, spolu s podobnými změnami pro iOS a Safari, má za cíl zvýšit konkurenci a odstranit monopolní prvky v digitálním ekosystému Apple. Epic Games, známý vývojář her jako Fortnite nebo Fall Guys, už potvrdil, že jejich trh aplikací bude dostupný na iPadOS. Díky tomu by měli uživatelé iPadů v EU v dohledné době získat nativní přístup k těmto hrám přímo přes iPad, aniž by museli využívat App Store.

Dopady na trh aplikací a bezpečnost

Ačkoliv nové obchody s aplikacemi jako Epic Games Store nebo AltStore nejsou vázány běžnými zásadami Applu pro kontrolu aplikací, společnost se zavázala, že z bezpečnostních důvodů bude tyto obchody notářsky ověřovat. Vývojáři, kteří budou chtít své obchody na iPadech zpřístupnit, však budou muset zaplatit Applu poplatek za základní technologie, jakmile splní prahové hodnoty. Tento poplatek byl důvodem pro spuštění vyšetřování ze strany Evropské unie již v březnu 2024.

Nové možnosti pro prohlížeče

Další velká změna, kterou iPadOS 18 přinese, se týká webových prohlížečů. Až dosud museli vývojáři prohlížečů třetích stran používat na iPadech Applův engine WebKit. Nová aktualizace však umožní společnostem jako Mozilla a Google využívat vlastní technologie pro jejich prohlížeče, jako jsou Firefox a Chrome. To znamená, že uživatelé v EU budou mít možnost procházet web pomocí prohlížečů třetích stran, které poběží na technologiích těchto vývojářů, což může výrazně ovlivnit výkon a funkčnost prohlížečů.

Proč je tato změna důležitá?

Otevření platformy iPadOS pro třetí strany přináší uživatelům větší výběr a flexibilitu při používání jejich zařízení. Uživatelé budou moci vybírat mezi různými aplikacemi a službami, které nemusí být k dispozici na App Storu. Tato změna také znamená větší konkurenci na trhu, což může vést ke snížení cen a vyšší kvalitě služeb.

Navíc odstranění povinnosti používat WebKit pro všechny prohlížeče by mohlo zvýšit výkon a rychlost internetového prohlížení na iPadech, což ocení především pokročilí uživatelé a profesionálové, kteří využívají internet pro práci.

Zdroj: Shutterstock

Budoucí vývoj

Tato změna může mít dlouhodobý dopad nejen na uživatele, ale také na samotný Apple, který bude muset být otevřenější vůči konkurenci. V rámci DMA se očekává, že podobné změny budou muset přijmout i další technologické společnosti, které mají silné postavení na trhu. Pro uživatele to může znamenat větší svobodu a pestřejší výběr aplikací, zatímco vývojáři získají nové příležitosti pro distribuci svých produktů.

Pro Lukáše, který sám testoval mnoho zařízení a technologií, včetně Huawei Watch GT5, je tento vývoj důkazem toho, jak zásadní jsou v dnešní době legislativní kroky pro ochranu spotřebitele a zajištění férové soutěže na trhu. Když má uživatel možnost volby, jaké aplikace a služby chce na svém zařízení používat, vzniká mnohem otevřenější a přívětivější digitální prostředí.

Zatímco mnozí uživatelé iPadů budou netrpělivě čekat na možnost instalace svých oblíbených aplikací z nových zdrojů, vývojáři aplikací se nyní mohou těšit na přístup k většímu publiku. Budoucnost iPadOS tedy vypadá slibně nejen pro uživatele, ale také pro vývojáře aplikací třetích stran, kteří budou moci nabídnout více možností a služeb na tomto populárním zařízení.