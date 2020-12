Jak vybrat chytré hodinky pro přítelkyni? Některé funkce by muže ani nenapadly

Vybírat jakékoliv zařízení s tou nejlepší výbavou většinou bývá jednoduché. Jednoduše si otevřeme nějaký obchod, ve kterém můžeme vybírat dle parametrů a posuvníky naštelujeme na nejlepší frekvenci procesoru, nejsilnější baterku, nejnovější software a chrlíme další superlativa tak, aby se nám vešly do naší cenové hranice. Takový výběr však přehlíží osobní potřeby člověka, pro kterého dárek vybíráme. Poradíme vám, co by takové chytré hodinky pro ženy měly umět.

V prvé řadě si musíme uvědomit, že chytré hodinky pro ženy představují především módní doplněk, který se musí hodit ke každému outfitu. Výběr barvy je tedy stěžejní, ani černá nás však nespasí. Musí ladit k jejím šperkům, kteér nejčastěji najdeme v barvě stříbrné či zlaté. Podívejte se tedy, co nosí a podle toho vybírejte.

Chytrých hodinek v těchto barvách příliš mnoho nenajdeme, většinou se prodávají právě v černé, aby cílily na obě pohlaví a zároveň donutily zákazníky k dokoupení náhradních řemínků s ohromnou marží. Najdeme ale i výjimky. Český výrobce Smartomat nabízí řadu dámských hodinek Armodd, mezi kterými máme na výběr mezi stříbrnou i zlatou. Doporučit můžeme například Armodd Candywatch Premium či Armodd Candywatch Crystal s nádherně gravírovaným ciferníkem.





I přesto je nutné výběr náhradní řemínků u chytrých hodinek zohlednit. Jejich výměna je tím nejjednodušším způsobem, jak jejich vzhledu vdechnout nový život. Kdykoliv se navíc může s hodinkami něco stát. Zatímco nejznámější značky na prodeji vyměnitelných náramků rejžují, český výrobce Smartomat je nabízí za pakatel.

Řada Armodd od Smartomatu potěší ještě jednou skvělou funkcí, která by hned tak někoho nenapadla. Zapínání chytrých hodinek s dlouhými nehty dokáže být pěkně nepříjemné, zejména když si je většina nasazuje po sprše, kdy jsou nehty změklé a náchylné k poškození. Armodd proto disponují magnetickým řemínkem s magnetickým zapínáním, které jednoduše zacvaknete.

V neposlední řadě je nutné zohlednit i menstruační cyklus. Pro své přírodní prokletí využívá většina žen mobilní aplikace, ty však pracují s omezeným množstvím dat. Chytré hodinky Armodd oproti tomu pracují přímo s tělem a na základě průměrné tepové frekvence v průběhu dne i noci dokáží odhalit začátky i konce menstruačních cyklů a poskládat spolehlivý kalendář i u žen, které mají problémy s nepravidelností.

Armodd Candywatch Crystal i jejich novější verzi Armodd Candywatch Premium nyní naleznete na stránkách Smartomatu v ~50% slevě. Armodd Candywatch Crystal se mohou pyšnit aktuálně limitovanou edicí s nádherně zdobeným displejem, ovšem po technické stránce vyhrávají Armodd Candywatch Premium na celé čáře. Nabízí lepší displej, větší výdrž baterie, novější verzi Bluetooth 5.0 a umí monitorovat i hladinu krevního tlaku a okysličení krve.

Obě chytré hodinky dále spojuje stupeň krytí proti vodě a prachu IP68, takže se ani bazénu nezaleknou. Dále upozorňují na příchozí hovory, SMS zprávy a notifikace, takže vaše přítelkyně nemusí ve své kabelce lovit telefon, ale postačí ji se podívat na svoji levačku. Díky českému původu výrobce jsou obě chytré hodinky plně lokalizované do češtiny, tedy včetně manuálu a doprovodné aplikace WearHealth.