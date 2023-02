Jak zjistit, jestli někde nedlužíte? A na co si dát pozor při hledání?

zdroj obrázku: shutterstock

Smutnou zprávou podle neziskové organizace Mapa exekucí je, že každý den je zahájeno více než 1863 nových exekucí a tento problém se týká každého desátého dospělého Čecha. Příběhů o tom, co se stane, když někdo nebude platit své dluhy, existuje mnoho. Ačkoliv se dluhy musejí platit, tak někdy o dluhu ani nemusí člověk vědět a nebezpečí takzvané dluhové pasti je na světě. Všechny příběhy o dlužnících mají jedno společné a to je neřešení dluhu. Exekutorovi je jedno, jestli si za to člověk může sám, či nikoliv. Exekutor koná, protože je to jeho práce.

Pojďme se společně podívat, jak zjistit, zda nemáte někde dluh, nebo už dokonce není rozjetá exekuce.

První věc si musíme ihned ujastnit. Zatím žádná veřejně dostupná databáze exekucí a dlužníků, ve které by se dalo vyhledávat zdarma, neexistuje. Existuje hned několik registrů a bohužel i zde se můžeme setkat s podvodníky. Proto si povíme o čtyřech největších a nejdůvěryhodnějších registrech dluhů a exekucí. I to vám ale nezajistí stoprocentní jistotu, že nedlužíte někde jinde, například u státních institucí, za dopravné, za různé služby.

Následující čyři registry (BRKI, NRKI, CEE, SOLUS) jsou vysoce důvěryhodné a bankovní i nebankovní instituce je používají často k nahlížení o informacích o svém klientovi, aby měly představu například o schopnosti splácet u klienta, který například žádá o půjčku. Všechny služby a výpisy jsou ale zpoplatněny. Jedná se o částky od 60 Kč za jednotlivé výpisy.

1. Bankovní registr klientských informací (BRKI)

Zde si může žadatel nechat vystavit výpis z bankovního registru a prohledat, jestli v minulosti/současnosti neměl, nebo nemá nějaký úvěrový produkt typu bankovní půjčky, úvěru, kontokorentu, hypotéky, kreditní karty apod. Nachází se zde každá fyzická osoba, která má ať už s bankou nebo stavební spořitelnou aktuálně, nebo v minulosti uzavřenou smlouvu.

2. Nebankovní registr klientských informací (NRKI)

Oproti bankovnímu registru obsahuje tento registr i údaje o právnických subjektech (obchodních společnostech). Tento registr shromažďuje data o nebankovních úvěrových produktech, společnostech poskytující spotřebitelské úvěry, jako jsou mikropůjčky, zboží na splátky apod. Opět je důležitým faktorem banky při rozhodování, jestli bude klientovi úvěrový produkt schválen.

3. Centrální evidence exekucí (CEE)

Centrální evidence exekucí je provozována exekutorskou komorou a shromažďuje všechny neukončené exekuce, tedy ty, které jsou v procesu aktivní. Tento registr neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami, všechny ostatní ano.

4. Zájmové sdružení právnických osob (SOLUS)

Asi patrně nejpraktičtější z těch čtyř registrů. Výpis může obsahovat malé i velké úvěry a dluhy, například, pokud jste měli nějaký nákup na splátky nebo nebankovní půjčku. Dále pokud můžete mít nějakou pohledávku v platbách za mobilní telefon, pevnou linku, kabelovou televizi, internet, elektřinu, plyn a vodu. Další výhodou je, že kromě výpisu z registrů nabízí také náhled do Centrální evidence exekucí i Insolvenčního rejstříku.

Inkasní agentury

V dnešní době není novinkou, že některé takové agentury vykupují dluhy, a tak někdy se může stát, že vám společnost řekne, že u ní dluh nemáte, ale už vám neřekne, že váš dluh byl odkoupen, z čehož opět rostou náklady a penále. Dluh tak existuje, ale věřitel se změnil.

Pozor na podvodné a nedůvěryhodné registry

Pokud budete na internetu hledat fráze jako je "registr dlužníků" nebo jejich varianty, tak se nejspíše setkáte se "zaručenými" registry, které vám slíbí rychlé dohledání všech vašich závazků a dluhů. Jde však o podvodné registry, které vás nechají uhradit vysoký poplatek za bezcenný kus papíru. Je až s podivem, že toto je stále možné bez nějakého postihu. Tyto registry totiž obvykle obsahují jen náhodně nasbíraná data z různých veřejných zdrojů, jako je třeba insolvenční rejstřík, nebo seznam dlužníků, který zveřejňují zdravotní pojišťovny. Ačkoliv se tyto registry tváří oficiálně a centrálně, buďte opatrní a raději se jim vyhněte obloukem.

Tou nejlepší a nejlevnější cestou, jak se dostat ke svým potenciálním dluhům je se přímo poptávat u společností, institucí, kde byste mohli dlužit dle své situace - jestli dluh vznikl z neplnění pravidelných plateb, nebo těch jednorázových. Není na škodu si napsat takový seznam všech rizikových oblastí, kde by mohl být dluh. Do tohoto seznamu připište i stávající půjčky, úvěry, splátky a můžete klidně zkontrolovat i zdravotní pojištění, které bývá častým důvodem pro exekuce.

Ačkoliv sousloví "finanční gramotnost" je často citováno ve veřejném mediálním prostoru, lidé jakoby se poučovali pomalu. A poučení z chyb je stojí více než peníze. Například, když z pár stovek korun dluhu se stane několik desítek tisíc. Nejlepší řešením je i zde prevence a neodkládání takového nebezpečí, jako je exekuce, při které můžete přijít i až o střechu nad hlavou.