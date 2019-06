Jakou alternativu si vybere Huawei místo Androidu? Nabízí se ruský Aurora OS

Společnost Huawei až do současné doby jela prakticky výhradně na klasickém operačním systému Android. Od doby, kdy se tato firma vyskytla na „černé listině“ Spojených států, dávají postupně různé země i organizace od této společnosti ruce pryč. Jednou z významných ztrát je i konec podpory OS Android pro zařízení Huawei.

Proto má vedení této čínské společnosti starosti, jakou vhodnou alternativu k Androidu vybrat, aby zároveň jejich věrní uživatelé nebyli o něco ochuzeni. Zástupci Huawei prohlásili, že již mají náhradu jménem HongMeng, ale i přesto vyjednává podle nejnovějších zpráv Huawei s Ruskem o nasazení jejich operačního systému Aurora OS, který běží na linuxovém SailFish OS.

To, co se odehrává se společností Huawei v poslední době, je pro ně jako noční můra. Agentura Bloomberg odhaduje v krajním případě až 60% pokles v prodeji telefonů, což v celkovém počtu prodaných mobilů činí cca 60 milionů kusů. Ani samotná Huawei netuší, co budoucnost chystá, ale přiznává jisté obavy.

Nyní se vedení obává i o budoucnost podznačky Honor, která uvedla minulý týden na britský a francouzský trh nový model Honor 20. Vzhledem k nedostatečné podpoře od Googlu omezené na pouhé bezpečnostní záplaty uvažují, že by dokonce zastavili jeho rozesílání. Jednou z možných podob dalšího vývoje je vyšší koncentrace na domácí čínský trh, kde, alespoň podle analytika Ming-Chi Kua, má Huawei šanci dokonce své postavení ještě posílit.