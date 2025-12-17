CDR.cz - Vybráno z IT

James Webb narazil na novou planetu, která by ve vesmíru být neměla

Středa, 17 Prosinec 2025 - 07:00 | Francesco | Novinky, Vesmír

Zdroj: Shutterstock

Exoplaneta TOI-561 b obíhá svou hvězdu tak blízko, že měla být dávno bez atmosféry. Jenže měření z teleskopu James Webb ukazují něco jiného. Výsledky naznačují, že i extrémně horké malé planety mohou fungovat jinak, než se dosud myslelo.
TOI-561 b patří mezi objekty, které astronomové dlouho považovali za vyřešený případ. Malá kamenná planeta, jen o něco větší než Země, obíhající svou hvězdu v šíleně krátkém čase necelých jedenáct hodin. Taková kombinace obvykle znamená jediné. Extrémní teploty, roztavený povrch a žádná atmosféra.

Právě proto začala být tato planeta zajímavá až ve chvíli, kdy se na ni podíval vesmírný teleskop James Webb. Přístroj zaměřený na infračervené záření umožnil změřit teplotu denní strany planety s mnohem větší přesností než dřív. A výsledky neseděly.

Naměřené hodnoty byly nižší, než by odpovídalo holému kameni bez jakékoli ochrany. Rozdíl nebyl dramatický, ale dostatečný na to, aby znejistěl zaběhlé předpoklady. Něco muselo teplo přerozdělovat. A tím něčím může být atmosféra.

Zdroj: Shutterstock

Když i roztavený svět dýchá

TOI-561 b je s velkou pravděpodobností tidálně uzamčená. Jedna polokoule je neustále vystavená žáru hvězdy, druhá zůstává ve věčné tmě. Na osvětlené straně se teploty pohybují tak vysoko, že by dokázaly roztavit horniny. Přesto se zdá, že část tepla se přenáší dál. To je přesně chování, které by odpovídalo přítomnosti atmosféry.

Dlouho se mělo za to, že malé planety v takové blízkosti hvězdy o atmosféru rychle přijdou. Intenzivní záření ji postupně odfoukne do vesmíru. Jenže TOI-561 b naznačuje, že realita může být složitější. Pokud planeta obsahuje dostatek těkavých látek, například vodní páru, může atmosféra fungovat jako tepelný štít i transportní mechanismus.

Vědci zvažují také existenci silikátových mraků, které by mohly část energie odrážet a snižovat extrémní výkyvy teplot. V kombinaci s magmatickým oceánem na povrchu by tak mohl vzniknout systém, který se neustále obnovuje. Výpary z roztaveného povrchu by doplňovaly atmosféru, zatímco její část by se znovu vracela zpět do nitra planety.

Důležitou roli hraje i samotná hvězda. TOI-561 b obíhá velmi starý objekt s nízkým obsahem těžkých prvků. Právě odlišné chemické prostředí mohlo vést ke vzniku planety s vlastnostmi, které se vymykají tomu, co známe ze Sluneční soustavy. 

vesmír, letectví a kosmonautika, NASA
ScitechDaily.com

