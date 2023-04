Japonský pokus o přistání na Měsíci selhal, jejich modul se zřítil

V úterý mělo dojít k historické události, protože poprvé v historii se měla soukromá japonská vesmírná agentura ispace pokusit o měkké přistání na Měsíci. Modul, který měl v úterý dosednout na povrch Měsíce byl na cestě dlouhých pět měsíců a japonští inženýři věřili, že vše bude probíhat v pořádku. Na sledování přistávání pozvali celý svět.

Celý přistávací manévr modulu Hakuto-R trval asi hodinu, kdy se měl nejdříve zažehnout brzdící motor, aby zmírnil rychlost přistávání a následně se měl modul natočit do optimální polohy pro sestup. Během procesu se ale náhle přerušil signál a generální ředitel ispace, Takeshi Hakamada, konstatoval, že musí předpokládat neúspěch celé mise.

Zdroj: Shutterstock

Nicméně chtějí vyšetřovat, co se skutečně stalo a co stálo za nezdarem mise. Na druhou stranu konstatoval Takeshi Hakamada, že již během této své první mise dosáhli mnoha úspěchů. Zajímavé je, že i když od prvního přistání modulu na Měsíci bez posádky uplynulo dlouhých 60 let, je pro lidstvo tento úkol stále velký problém.

Hlavním problémem je řídká měsíční atmosféra, která pro přistávací manévr neposkytuje prakticky žádný odpor. Navíc na Měsíci není žádný systém podobný GPS, který by pomohl přistávacím modulům při navádění. Vývojáři tak musí spoléhat na své výpočty as simulace. Na palubě první mise společnosti ispace bylo třeba i vozítk Rashid pocházející ze Spojených arabských emirátů, jehož úkolem mělo být prozkoumání kráteru Atlas. Byla to první míse Spojených arabských emirátů na Měsíci. Společnost ispace se ale nechce vzdát a co nejdříve začne pracovat na další misi.