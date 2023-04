Soukromá japonská společnost přistane na Měsíci

I když se veřejnost v tuto chvíli zajímá spíše o chatboty na bázi umělé inteligence, závody v dobývání vesmíru neustávají. Mimo americkou NASA a SpaceX či ruskou agenturu Roskosmos se o dobývání vesmíru velice aktivně zajímají poseldní dobou i Japonci. Právě japonská mise Hakuto-R má dne 25. dubna tohoto roku přistát na Měsíci, a to po pěti měsících cesty.

Pokus o historické přistání by se měl uskutečnit z výšky 100 km, kde je modul spojen s kosmickou lodí na oběžné dráze Měsíce. Zážehem hlavního motoru dojde k brzdnému manévru, po kterém bude následovat složitá posloupnost příkazů, aby se modul natočil do ideální polohy vůči Měsíci a ještě více zbrzdil pro co nejměkkčí přistání. Celý přistávací manévr pak trvá asi hodinu.

Zdroj: Shutterstock

Celá mise je počinem společnosti ispace, která má své sídlo v Tokiu a jejíž cílem je navrhování přitávacích modulů a nejrůznějších vozítek. Ta by měla v budoucnu být prodávána jiným společnostem jako levná lunární dopravní služba.

I na palubě mise Hakuto-R se nachází rover Rahi, který pochází ze Spojených arabských emirátů spolu s lunárním robotem SORA-Q společnosti Tomy a JAXA. Toto přistání je pak historickým počinem, protože ačkolic na Měsíci přistálo již několik národů, nikdy se měkké přistání nepovedlo soukromé společnosti. Je však téměř jisté, že soukromé společnosti budou v dobývání vesmíru hrát velkou roli a jako důkaz nám poslouží třeba SpaceX Elona Muska.