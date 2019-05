Jeff Bezos představil vesmírný modul, který pomůže kolonizovat Měsíc

Jeff Bezos, výkonný ředitel a zakladatel Amazonu a od roku 2017 nejbohatší muž planety, představil ve Washingtonu nový modul s názvem Blue Moon, vyrobený jeho společností Blue Origin, který by měl být schopen vynést na měsíc až 6,5 tuny náklady, a to včetně lidské posádky. Prozatím se jednalo pouze o maketu, ale za to vyrobenou v měřítku 1:1.

Společnost Blue Origin vyvíjela tento nový modul tři dlouhé roky. Novinkou jsou i motory BE-7 s tahem 4,5 tisíc kilogramů, poháněné směsí vodíku a kyslíku, které by měl Blue Moon využít při přistávacím manévru. Směs vodíku a kyslíku není vybrána náhodou. Blue Origin doufá, že by v budoucnu mohl vyrábět toto palivo přímo na povrchu Měsíce z tamních vodních zdrojů.

Blue Origin is building the infrastructure needed to unleash the next generation of dreamers. I met these young people today, and the future is in great hands. #BlueMoon @clubforfuture pic.twitter.com/F2zPM5PngM — Jeff Bezos (@JeffBezos) 9. května 2019

Celý modul s plnými nádržemi by pak měl vážit okolo 15 tun. Sám Jeff Bezos pak nejednou prohlásil, že tyto motory jsou pro něj absolutní prioritou. Všechny ostatní problémy týkající se tohoto modulu jsou prý již dávno vyřešeny, a to dokonce včetně samořízeného přistávání. Výčet využití modulu Blue Moon je zahrnuje zásobování přes pomoc lunárním vozidlům až po přepravu lidí.

Celý tento projekt je v podstatě reakcí na přání Donalda Trumpa, aby se USA vrátili do roku 2024 zpět na Měsíc. Bezos přislíbil, že tentokrát nepůjde o rychlou zastávku na Měsíci, ale o možnost vybudování vlastní „vesničky“. V boji o osídlení Měsíce tak bude nejspíše NASA soupeřit s Čínou, která má obdobné záměry.

Blue Origin prozatím disponuje dvěma raketami, a to New Shepard a New Glenn. Právě New Glenn, která je i konkurentem Falcon Heavy, chystá svůj první let na rok 2021 a očekává se, že by měla dokázat vynést na oběžnou dráhu naší planety 45 tun těžký náklad a tím pádem zvládnout dopravit na Měsíc i 15 tun těžký modul Blue Moon. Bezos má, stejně jako Elon Musk, spoustu snů a nápadů. Co z toho se mu podaří zrealizovat, ukáže až budoucnost.