Jeff Bezos se vydá do vesmíru, za měsíc odlétá se svojí společností Blue Origin

Zdroj

Společnost Blue Origin se vynesením své kapsle až na hranici vesmíru odkazuje na samotné počátky kosmonautiky v Americe. Konkrétně pak na Alana Sheparda, který dne 5. května 1961 provedl historicky první americký balistický skok. Již nyní však Blue Origin pracuje na své vlastní plnohodnotné raketě New Glenn, což má být upomínkou na historicky prvního Američana, který se ocitl na oběžné dráze, Johna Glenna.

Původně mělo dojít k prvnímu vynesení kapsle New Shepard přesně na den výročí letu Alana Sheparda. To se bohužel nestihlo. Vzhledem k tomu, že Blue Origin nechce čekat další rok, rozhodla se společnost vybrat datum prvního přistání na Měsíci. První posádku pak bude tvořit, jak již bylo řečeno, Jeff Bezos, dále pak jeho bratr Mark a posledním cestujícím bude vítěz aukce, která byla spuštěna 5. května.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jeff Bezos (@jeffbezos)

Jeff Bezos přiznal na svém Instagramu, že od svých pěti let sám snil o cestě do vesmíru a domnívá se, že pohled na Zemi z vesmíru musí člověka změnit a zároveň změnit i jeho vztah k lidstvu a planetě. První testovací let New Shepardu proběhl již na počátku roku 2015. Následně již proběhlo 15 úspěšných letů.

Během následující cesty do vesmíru by měla raketa vynést kapsli do určité výšky a vrátit se zpět na zem. Kapsle pak dál putuje do konečné výšky okolo 100 km nad zemí a následně se začne sama vracet. Přistání pak provede díky padákům kousek od místa startu. Celý let pak trvá zhruba 11 minut s tím, že 3 minuty zde budou bez tíže.