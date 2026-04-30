Kdo a proč vykopal sítě tunelů pod Evropou? Archeologové jsou dlouhodobě zmatení
Některé z těchto tunelů jsou natolik úzké, že jimi člověk sotva proleze, zatímco jiné se otevírají do prostor dost velkých na to, aby se v nich shromáždily desítky lidí. Tyto podzemní chodby se vinou krajinou od Skotska až po Turecko, od chladného severu Německa až k teplým břehům Středozemního moře.
Celkově tyto struktury působí jako ze zapomenuté kapitoly lidské historie. Není známo, kdo je vybudoval, ani za jakým účelem. Stejně tak se vědci podivují, jak vůbec mohly vzniknout s nástroji, které byly ve srovnání s dnešní technikou až neuvěřitelně primitivní.
Tohle vše jsou otázky, které zůstávají dlouhodobě nezodpovězené, a možná právě proto jsou tak zvláštním způsobem přitažlivé k dalšímu zkoumání. Pojďme se do toho ponořit.
Záhada rozprostřená napříč kontinentem
Prvním z nejpozoruhodnějších faktů je samotný rozsah těchto tunelů. Nacházejí se v Německu, Rakousku, Skotsku, Španělsku, Francii i Itálii. Některé jsou izolované a krátké, jiné se táhnou stovky metrů a další tvoří složité sítě.
V Bavorsku a Rakousku se těmto strukturám říká Erdställe, což můžeme přeložit jako zemní domy nebo také zemní komory. Jejich stáří se odhaduje minimálně na tisíc let, ale někteří badatelé věří, že mohou být ještě mnohem starší.
Ve Skotsku byly dokonce objeveny celé labyrinty pod starými sídlišti, kde se úzké kamenné chodby kroutí pod zemí jako hadi.
Jedním z nejúchvatnějších objevů je podzemní město Derinkuyu v oblasti Kappadokie. Tento komplex má několik pater a sahá až 18 úrovní hluboko do země. Ačkoliv leží geograficky mimo Evropu, často se zmiňuje ve stejném kontextu, jelikož ukazuje, jak vyspělá mohla být podzemní architektura.
Na rozdíl od Derinkuyu, které mělo jasnou funkci (větrání, sklady, stáje, modlitebny), evropské tunely často nedávají žádný jednoznačný smysl. Jsou příliš malé na pohodlné bydlení, příliš klikaté na skladování a příliš pravidelné na to, aby šlo o náhodné přírodní útvary.
Teorie, které nevysvětlují všechno
Za staletí vzniklo mnoho teorií, proč lidé tyto tunely budovali.
Jedna z nejčastějších hovoří o tom, že sloužily jako úkryty v době válek. Na první pohled to dává smysl, jelikož podzemí většinou nabízí účinnou ochranu. Jenomže mnohé tyto chodby jsou natolik úzké a špatně větrané, že si v nich lze jen těžko představit delší pobyt.
Další teorie mluví o skladování potravin. Stabilní teplota pod zemí by byla ideální pro uchování zásob. Problém je, že mnohé tunely nemají žádné známky praktického využití, chybí v nich police, větší prostory nebo nějaká byť sebemenší organizace.
Pak je tu duchovní vysvětlení. Možná šlo o rituální místa, kupříkladu jakési symbolické cesty do podsvětí. Úzké průchody, kterými se člověk musí plazit, mohly představovat přechod mezi životem a smrtí, mezi temnotou a světlem.
Existují samozřejmě i odvážnější hypotézy, mezi které patří tajné komunikační sítě, migrační trasy, nebo spojení se zapomenutými civilizacemi.
Pravda spíše nebude jednovrstvá. Je dost možné, že různé kultury využívaly tunely různě, a jejich význam se v čase měnil.
Jak je vůbec dokázali postavit?
Představa lidí, kteří kopou tunely, nás dnes automaticky vede k moderní technice. Vrtačky, bagry, výztuže a další novodobé přístroje. Jenže tito dávní stavitelé ničím takovým pochopitelně nedisponovali.
Používali výhradně kamenné nástroje, bronzová dláta nebo rané železné nástroje. Kopání tvrdé zeminy a skály bylo pomalé, fyzicky náročné a nebezpečné.
A právě to vyvolává další otázku: proč by někdo vynaložil tolik úsilí na něco pod zemí, když stavět nad zemí je mnohem jednodušší?
To naznačuje, že důvod musel být opravdu důležitý, ať už praktický, duchovní nebo symbolický.
Archeologické nálezy a důkazy dále poukazují na to, že mnoho tunelů pochází ze středověku, zhruba z 10. až 13. století. Některé z nich ale vykazují znaky, které naznačují ještě mnohem starší původ.
Zajímavá je i jejich geometrie, kdy velká část těchto tunelů má téměř identickou šířku. To svědčí o plánování, znalostech pokročilé architektury, rozhodně se nejedná o výsledek náhodného kopání.
Jaké to je být pod zemí?
Abychom pochopili význam těchto tunelů, musíme si představit samotný zážitek.
Pod zemí se všechno mění. Vzduch je chladnější, zvuky se zvláštně odrážejí a tma narušuje vnímání času.
Pro dávné civilizace to muselo být ještě intenzivnější. Prolézat úzkými, temnými chodbami mohlo být děsivé, ale zároveň hluboce transformační. Následné opuštění úzkého tunelu do otevřeného prostoru mohlo naopak působit jako znovuzrození.
Ať už měly tunely jakýkoli účel, jejich stavitelé si museli být plně vědomi této duchovní síly.
Podzemní sítě se nachází po celém světě
Podzemní stavby existují po celém světě. V Americe stavěli původní obyvatelé rituální komory, v Číně vznikaly podzemní domy, na Blízkém východě sloužily qanaty k rozvodu vody.
Evropské tunely se ale liší v tom, co již bylo řečeno výše v článku. Zkrátka není znám jejich skutečný účel, což z nich činí jednu z největších archeologických záhad.
Proč je tak těžké je zkoumat?
Výzkum těchto tunelů je komplikovaný. Mnohé jsou nestabilní a hrozí jejich zřícení. Jiné kupříkladu leží na soukromých pozemcích. A velká část z nich ještě ani nebyla objevena.
Navíc se do toho mísí legendy, třeba příběhy o pokladech, démonech nebo skrytých bojovnících. Ty jsou sice fascinující, ale často velmi ztěžují hledání reálných faktů.
Proč jsou tak podivně zajímavé?
Nesou v sobě podstatu lidské zvědavosti. Lidé obecně touží vědět, co se skrývá pod povrchem, doslova i obrazně, chtějí odhalit tajemství.
Sítě tunelů nám připomínají, že historii nepsali pouze vítězové do svých knih. Její významná část je skrytá v tomto rozlehlém podzemí, obzvláště stopy po starodávných civilizacích, které byly na svou dobu nezvykle vyspělé.
Bude výzkum probíhat i nadále?
Dnešní technologie dávají naději, že se jednou dozvíme víc. Georadary, 3D mapování a nové metody datování umožňují zkoumat podzemí bez poškození.
Ale je dost možné, že některá tajemství zůstanou navždy skrytá, nebo alespoň zdánlivě v očích moderní vědy a historie.