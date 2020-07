Kodak se přesouvá od foťáků do farmacie, od USA dostal půjčku 17 miliard Kč

Zdroj: Pixabay

Jeden z kdysi největších výrobců fotoaparátů a tiskových materiálů, americká společnost Eastman Kodak, překvapil veřejnost, když oznámil, že začne vyrábět léky. Vláda USA na tento úmysl poskytla Kodaku půjčku ve výši zhruba 17 miliard korun, smysl půjčky údajně je zajistit zemi soběstačnost v oblasti farmacie a výroby léčiv.

Na tuto půjčku zareagoval i trh s akciemi, který katapultoval cenu akcií této společnosti o více jak 2000%, čímž dosáhla tržní kapitalizace společnosti hodnoty 2,6 miliardy dolarů. Podle informací Wall Street Journal by půjčku měla poskytnout vládní agentura fungující jako rozvojová banka - DFC. To v rámci nařízení Defense Production Act aktivoval přímo prezident Donald Trump kvůli koronavirové pandemii.

Zdroj: Petapixel

Vláda díky tomuto nařízení má právo řídit strategickou výrobu materiálů v krizové situaci. Jim Continenza, výkonný ředitel firmy Eastman Kodak, prohlásil: „Společnost Kodak je hrdá, že posílí americkou soběstačnost při výrobě farmaceutických látek, které potřebujeme, abychom zajistili bezpečnost občanů.“

Nyní by se společnost Eastman Kodak měla zaobírat jak výrobou prvotních látek pro léčiva, tak i aktivními složkami pro výrobu generik (tj. přípravků, kterým vypršela patentová ochrana). Dle slov výkonného ředitele Kodak začne maximální produkci do zhruba čtyř let. Pro společnost Kodak je to nová příležitost a vysvobození, protože se ne zcela šťastně vyrovnala s nástupem digitální fotografie a v roce 2012 dokonce musela zažádat o ochranu před věřiteli.