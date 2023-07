Konec redakcí? Google testuje vlastní AI pro generování zpravodajských článků

Google se podle zpráv deníku The New York Times pustil do testování své nové technologie umělé inteligence s označením „Genesis“, která má schopnost generovat zpravodajské články. Tento nástroj byl předveden nejen redakci The New York Times, ale také manažerům z The Washington Post a News Corp, která je vlastníkem The Wall Street Journal.

Podle zpráv od svědků prezentace může Genesis získávat data a informace o aktuálních událostech či jiných tématech, která jsou do něj vkládána. Cílem Googlu je poskytnout novinářům nástroj, který by jim mohl pomoci automatizovat některé úkoly, a uvolnit tak čas na jiné práce. V praxi to ale může být dvousečené. Pokud si šéfredaktor vygeneruje kvalitní zpravodajský článek sám, na co bude potřebovat novináře?

Zdroj: Shutterstock

Někteří z pozorovatelů označili demonstraci za "znepokojivou" a tvrdí, že nástroj nepřihlíží k důležitosti preciznosti a snahy o vyváženost. Jeff Jarvis, profesor žurnalistiky na City University of New York, se vyjádřil, že novináři by měli nástroj používat pouze pokud bude spolehlivý v poskytování faktických informací.

Google je však opatrný v nasazování Genesis, protože nedávné pokusy některých publikací použít umělou inteligenci na psaní článků skončily nepřesnostmi a faktickými chybami. Naopak, společnost OpenAI, podporovaná Microsoftem, již nasadila svou generativní technologii AI, Bard, a ta se ocitla v centru kritiky za šíření dezinformací na Twitteru.

Faktem ale zůstává, že umělá inteligence, jako například ChatGPT, nedokáže prozatím příliš kvalitně odlišit pravdivé informace od dezinformací a občas vygeneruje „holý nesmysl“. Jisté ale je, že se do budoucna bude muset nějakým způsobem tato technologie regulovat a zdokonalit. Google si je pravděpodobně vědom rizik a zároveň se snaží dohnat konkurenci v nasazení AI technologií ve světě zpravodajství.