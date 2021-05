Kryptoměny jako na houpačce. Svitla naděje na dostupnost grafických karet?

První takovouto nadějí na lepší dostupnost grafických karet je přechod Etherea na Proof of Stake model, který funguje na odlišném konceptu bez potřeby těžařů. Jak Proof of Stake funguje, jsme v minulosti psali na sesterském diitu. Současnému modelu Proof of Work je hlavně vytýkána neekologičnost a zbytečně propálená elektřina. Spotřeba Etherea se nyní pohybuje kolem 50,04 TWh ročně, což je na úrovni Peru.

Výroba elektřiny minulý rok v Česku představovala 81,4 TWh. Přechod z Proof of Work na Proof of Stake umožní snížit spotřebu energie Etherea o 99,95%. Několik týmů inženýrů nyní dělá přesčasy, aby nástup na model Proof of Stake proběhl co nejdříve. Odhadem už za několik měsíců se uskuteční tento přechod. Riziko ale je, že těžaři prostě přejdou na jinou výhodnou kryptoměnu.

Druhou nadějí je pak současná situace s bitcoinem a dalšími kryptoměnami na trhu. Včera zažily kryptoměny strmý pád. V jednu chvíli klesl Bitcoin na 30 200 dolarů a Ethereum na 1900 dolarů. Kolem půlnoci se už ale jeden Bitcoin obchodoval za 38 900 dolarů a Ethereum za 2590 dolarů. Těžko odhadnout jaká bude situace právě ve chvíli, kdy tento článek vyjde, ale zřejmě tato situace zase tolik neznamená pro pád Bitcoinu. Zatím dramatickému propadu jako v roce 2018 nic nenasvědčuje a Bitcoin se odrazil těsně před překonáním prahové hodnoty 30 000 dolarů. Aby se dostaly grafické karty do bazarů, tak tady potřebujeme mít větší pád, zřejmě na hodnoty pod 20 000 dolarů a opadnutí zájmu o větší investování do kryptoměn jako v roce 2018.

Třetí nadějí je pak postupné slábnutí pandemie. Zatím nevíme, kde se v pandemii nacházíme, jestli teprve v polovině pandemie nebo už na jejím konci. Na tuto otázku získáme odpověď už na letošní podzim. Každopádně přetrvávající pandemie znamená sedět doma a zabavit se počítači, nejlépe novým HW na hry nebo investovat přebytečné peníze do kryptoměn.

Pro lidi, kteří čekají na grafické karty v obchodech za doporučené ceny by bylo nejlepší, kdyby Bitcoin prudce propadl a opakovala se situace z roku 2018. To je asi největší naděje. Otázka jen je, jestli se to může skutečně podařit. Možnost si koupit ještě letos RTX 3060 za 9000 korun nebo RTX 3060 Ti za 11 500 korun by byl určitě sen mnoha lidí.