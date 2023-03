Lockheed Martin postaví lunární infrastrukturu pro komunikaci s lidmi na Měsíci

V oblasti dobývání vesmíru a osidlování dalších planet se v posledních letech mluví hlavně o Marsu a kuriózních plánech Elona Muska. Vesmírná agentura NASA chce ale v nejbližších letech znovu vyslat lidstvo na Měsíc a zde vytvořit permanentní základnu. Zde si pak mohou lidé vyzkoušet nejrůznější vědecké pokusy, které umožní lidstvu jeden den stanout i na Marsu.

V souvislosti s pobytem lidstva na Měsíci si ale musí vývojáři nejdříve poradit s některými zásadními problémy, jako je přísun kyslíku, stavba budov či zabezpečení schopnosti vypěstovat si vlastní plodiny. Dalším důležitým prvkem je ale zabezpečení spolehlivé komunikace, díky které budou moci astronauti plynule komunikovat se Zemí, a to v relativně rozumných časových intervalech.

Zdroj: Shutterstock

Zde pak přichází do hry Lockheed Martin, jejíž dceřinná společnost Crescent Space se zabývá právě lunární infrastrukturou. Prvním projektem Crescent Space je pak projekt Parsec, jehož podstatou je vytvoření satelitní sítě mezi Měsíce a Zemí. K tomuto nepřetržitému spojení chce využít sérii menších lunárních satelitů.

Své využití by měl najít i při složité navigaci. V praxi si to můžeme představit jako jakousi GPS v lunární variantě. Oficiální termín dokončení a uvedení do provozu je prozatím plánovaný na rok 2025. Lunární komunikační síť Parsec pak bude sloužit nejen pro misi Artemis, ale i pro veškeré další budoucí průzkumné mise. Dá se očekávat, že se strhne velký boj o Měsíc, kde se do hry zapojení nejen USA a Čína, ale také nejrůznější soukromé společnosti s ambicemi prodávat miliardářům na Zemi dovolenou na Měsíci.