Temná energie se možná mění v čase, nové důkazy posilují tuto hypotézu

Před rokem byly první analýzy založené na pouze jednom roce měření DESI. Tehdy ukázaly určité nesrovnalosti, které naznačovaly, že temná energie by mohla slábnout. Přestože výsledky nebyly dostatečně průkazné, vzbudily mezi fyziky značnou pozornost.

Co říkají nové výsledky?

Data z DESI za tři roky opět souhlasí s modelem Lambda-CDM, pokud se na ně podíváme izolovaně.

opět souhlasí s modelem Lambda-CDM, pokud se na ně podíváme izolovaně. Když se ale zkombinují s daty z jiných experimentů (kosmické mikrovlnné záření, supernovy typu Ia, gravitační čočky), náznaky dynamické temné energie jsou ještě silnější.

(kosmické mikrovlnné záření, supernovy typu Ia, gravitační čočky), náznaky dynamické temné energie jsou ještě silnější. Statistická jistota výsledků nyní dosahuje 2,8 až 4,2 sigma, což je těsně pod hranicí 5 sigma, která je považována za standard pro vědecké potvrzení objevu.

To znamená, že ještě nemůžeme s jistotou říci, že temná energie se mění, ale důkazy pro tuto teorii jsou silnější než kdykoliv předtím.

Zdroj: Shutterstock

Co bude dál?

Tým DESI nyní analyzuje pět let dat, což by mohlo poskytnout ještě přesnější informace. Podle vědců bychom se během následujících dvou let mohli konečně dozvědět pravdu. Pokud by se potvrdilo, že temná energie se mění v čase, znamenalo by to největší objev v kosmologii od jejího samotného objevu.

Vědci očekávají, že podobné výsledky by mohl brzy přinést vesmírný teleskop Euclid, který provádí podobný experiment jako DESI, ale s ještě větší přesností.

Co by to znamenalo pro fyziku?

Pokud by se ukázalo, že temná energie opravdu není konstantní, museli bychom přehodnotit nejen Lambda-CDM model, ale i naše chápání samotných základů vesmíru. Otevřelo by to celou novou oblast fyziky, která by se snažila zjistit, co způsobuje tuto variabilitu.

Podle fyzika Willa Percivala z University of Waterloo by takový objev byl naprosto klíčový:

"Pokud je to pravda, je to další krok po objevu temné energie. Lambda fungovala, ale teď možná nefunguje. Znamená to, že máme mnohem více informací o procesech ve vesmíru. Pokud se potvrdí, že akcelerace rozpínání vesmíru se mění, bude to znamenat revoluci v našem chápání fyziky."

Astronomka Catherine Heymans dodává, že takový objev by donutil teoretické fyziky hledat zcela nová vysvětlení.

"Tohle je jako výzva, kterou pozorovatelé házejí teoretikům. Pokud je temná energie skutečně dynamická, musíme přijít s novými nápady, které by mohly vysvětlit nejen ji, ale možná i temnou hmotu. Může to být klíč k rozluštění celé záhady temného vesmíru."