Londýn nasazuje rozpoznávání tváří bezpečnostních kamer, legislativě EU se vyhne

Rozpoznávání obličejů z veřejných bezpečnostních kamer svým způsobem polarizovalo společnost. Jeden tábor chápe, že je to velká pomoc při pátrání po zločincích nebo hledaných osobách. Naproti tomu druhý tábor hájí své právo na soukromí. Mnoho zákonodárců tak má velké dilema, když se snaží najít„zdraví kompromis.“

Nyní se tato technologie nově objevuje i v Londýně. Londýnská policie na svém twitterovém účtu i veřejně přiznala, že nasadila technologii na rozpoznávání obličejů, dodává však, že žádná data neukládá. Tento systém prý pouze upozorňuje strážníky na podezřelé osoby a ti pak sami mohou rozhodnout, zda se tímto varováním budou zabývat nebo nikoliv. Navíc mluvčí policie tvrdí, že tento systém je zcela oddělený od běžných bezpečnostních kamer.

Stejně jako všude na světě, tak i v Londýně je část obyvatel přesvědčena, že rozpoznání obličeje nedokáže v podstatě zajistit vyšší míru bezpečnosti. Jak důkaz uvádějí studii jejíž zadavatel byl přím Scotland Yard, kdy se prokázalo, že technologie, která je využívána Metropolitní policií je v 81% nepřesná.

Na adresu této studie se ohradila policie s tím, že do studie byly zahrnuty jen některé případy. Pokud by prý tato analýza zahrnovala všechny obličeje, dosáhla by míra omylnosti na 0,1%. To už je samozřejmě příjemnější hodnota. Faktem však zůstává, že je lepší jeden odhalený terorista ze 100 omylných obličejů než jeden teroristický útok.

Do této problematiky nyní vstupuje i Evropská komise, která chce všechny technologie s okamžitým rozpoznáváním obličejů pozastavit na dobu pěti let. Důvodem je nedostatečná legislativa, a proto se v době „dočasné odstávky“ sejdou zákonodárci a odborníci a dořeší společně všechny potřebné záležitosti. Vzhledem k tomu, že od zítřka začíná oficiálně Brexit, nemusí se Velká Británie touto odstávka prakticky zaobírat. Závěrem je nutné dodat, že každá technologie je prospěšná, pokud slouží lidem a ne proti nim.