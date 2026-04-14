Macronova Francie otáčí kormidlem. Vládní systémy opouštějí Windows
Francie udělala další krok směrem k digitální nezávislosti. V dubnu 2026 oznámil ministr veřejné správy a financí David Amiel, že část vládních systémů začne postupně opouštět operační systém Windows a přecházet na Linux. Jde o rozhodnutí, které zapadá do širšího trendu v Evropské unii a zároveň reaguje na rostoucí napětí mezi EU a Spojenými státy.
Amiel ve svém vyjádření uvedl, že Francie musí přestat být závislá na amerických nástrojích a získat větší kontrolu nad vlastními daty a technologickou infrastrukturou. Podle něj už není přijatelné, aby klíčové státní systémy fungovaly na platformách, jejichž pravidla, ceny nebo vývoj Francie nemůže ovlivnit.
První krok udělá státní digitální agentura
Přechod nezačne plošně. Jako první se do něj zapojí vládní digitální agentura DINUM, která spravuje velkou část IT infrastruktury státní správy. Ta začne s nasazováním Linuxu ve vybraných systémech a postupně má připravit podmínky pro širší implementaci.
Linux je pro státní sektor lákavý hlavně tím, že jde o open source řešení. Stát tak může systém upravovat podle vlastních potřeb a není vázán na jednoho dodavatele. To je zásadní rozdíl oproti komerčním systémům jako Windows od Microsoftu nebo iOS od Applu.
Francie ale neřeší jen operační systémy. Už na začátku dubna 2026 oznámila, že přesune národní zdravotnickou databázi z amerických cloudových služeb na novou platformu, která zatím nebyla veřejně specifikována. Zároveň plánuje ukončit používání Microsoft Teams a nahradit ho domácím nástrojem Visio, který vznikl ve Francii.
Evropa tlačí na technologickou suverenitu
Francie není jediná, kdo se tímto směrem vydává. Podobné kroky oznámily už v první části roku 2026 také Dánsko a některé spolkové země Německa. Všechny spojuje stejný cíl, snížit závislost na zahraničních technologických firmách, především těch amerických.
Téma digitální suverenity rezonuje i na úrovni Evropské unie. V lednu 2026 schválila většina evropských poslanců zprávu o technologické nezávislosti, která vyzývá Evropskou komisi k omezení závislosti na zahraničních dodavatelích v oblastech jako cloud, software, polovodiče nebo umělá inteligence. Podle průzkumu společnosti YouGov podporuje větší technologickou nezávislost zhruba dvě třetiny občanů EU. Zároveň ale asi čtyři z deseti respondentů pochybují, že je takový cíl v praxi realistický.