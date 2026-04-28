Microsoft ustupuje tlaku: Windows 11 přestává nutit uživatele k aktualizacím
Zatím jde o funkce testované v rámci programu Windows Insider, které firma představila v poměrně obsáhlém blogovém příspěvku. Hlavní změny se dají rozdělit do tří důležitých oblastí, a nutno říct, že některé z nich si uživatelé přáli opravdu dlouho.
Tou největší novinkou je bezpochyby možnost pozastavit aktualizace prakticky na libovolně dlouhou dobu - až o 35 dní. Jakmile tato lhůta vyprší, můžete ji jednoduše znovu nastavit. Je zde možnost to takto odkládat po neomezenou dobu. Sám Microsoft k tomu uvádí, že uživatelé mohou pozastavení resetovat bez omezení a vždy si nastavit nový termín.
Další důležitá změna je ukončení vynucených aktualizací v momentě, kdy chcete počítač vypnout nebo restartovat. Nabídka napájení teď vždy nabídne klasické možnosti Vypnout a Restartovat vedle variant Aktualizovat a vypnout nebo Aktualizovat a restartovat (ty se zobrazí jen tehdy, když je aktualizace skutečně připravená). Proto už by se správně nemělo dít, že kliknete na vypnutí a systém si po svém rozhodne, že nejdřív nainstaluje update.
Dále pokud nechcete aktualizovat, prostě nevynutíte instalaci, ale musíte ji explicitně potvrdit výběrem jedné z aktualizačních možností. Je to změna, která přináší výrazné zlepšení, nicméně není to ani samozřejmostí, kdyby přešla řeč na změny vyšší priority.
Třetí velká novinka se týká samotné instalace systému. Při nastavování nového zařízení s Windows 11 bude možné přeskočit stahování a instalaci aktualizací. Tahle funkce už se dříve objevila v náznacích u testerů, ale teď ji Microsoft začíná šířeji zpřístupňovat.
Ale jak vždy podotýkám, každá změna si někdy vykoupí svá pozitiva, přičemž i tato má pár omezení. Například u firemních zařízení, kde instalaci spravuje IT oddělení, tato možnost dostupná nebude. Stejně tak ji nelze použít u aktualizací nejvyšší priority.
Microsoft také upravuje způsob, jakým se samotné aktualizace instalují. Uživatelé by měli být méně rušeni nutností restartovat počítač, protože více typů aktualizací (třeba .NET nebo ovladače) se nově sloučí do jedné měsíční kumulativní aktualizace. Prakticky to přináší, že místo několika menších restartů vás čeká jeden větší, který bude nepochybně o něco delší, ale snad přehlednější.
Zlepšení se dočkají i již zmíněné drivery, které budou mít srozumitelnější názvy. Uživatel tak lépe pozná, co se vlastně instaluje, což doteď často nebylo úplně jasné.
Samozřejmě všechny tyto změny jsou stále ve fázi testování, takže se ještě mohou upravit - záměrně o nich hovořím v přítomném čase, abych zdůraznil jejich dopady. Přesto se dá očekávat, že se k běžným uživatelům dostanou poměrně brzy. Microsoft naznačil, že s plánem na vylepšování Windows 11 v roce 2026 nechce otálet, a tempo nasazování tomu zatím odpovídá, pravděpodobně ještě před velkou aktualizací 26H2.
KOMENTÁŘ: Celkově jde bez debat o velmi užitečné změny. Především možnost prakticky neomezeně odkládat aktualizace je něco, co tu dlouhodobě chybělo. Ano, pořád platí, že jakmile verze systému přestane být podporovaná, aktualizaci se nevyhnete. Ale ten manévrovací prostor mezi tím je obrovský, a může se hodit třeba ve chvíli, kdy se objeví error hláška chyby, která se týká právě vaší hardwarové konfigurace.
I onen konec vynucených aktualizací při vypnutí je krůček rozumným směrem, i když mám k němu pár výtek... upřímně takhle to mělo fungovat již dávno. Doufejme, že to alespoň odežene nepříjemné situace, kdy si odskočíte na kávu nebo do sprchy, načež se vrátíte k počítači, který si mezitím bez vaší vůle kliďánko rozjel aktualizaci.