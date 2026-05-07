Windows 11 se po aktualizaci restartuje pořád dokola. Microsoft to teď objasnil

Čtvrtek, 7 Květen 2026 - 03:00 | Zazu | Operační systémy, Novinky

V posledních týdnech si řada uživatelů Windows 11 začala všímat zvláštní věci. Běžné měsíční aktualizace, které dříve proběhly během jednoho restartu, najednou trvají déle a některé počítače se při instalaci restartují dvakrát nebo dokonce třikrát. Když se systém restartuje opakovaně, většina uživatelů automaticky předpokládá, že se něco pokazilo, že se aktualizace zasekla nebo že počítač skončil v obávané bootovací smyčce. Microsoft to ale uvedl na pravou míru...
Za delšími aktualizacemi stojí úpravy související se Secure Bootem, který slouží k tomu, aby zabránil infiltraci škodlivého softwaru do systému ještě před samotným spuštěním Windows. Secure Boot funguje na principu digitálních certifikátů, které ověřují, že software spouštěný během startu počítače je důvěryhodný a nebyl upraven. Problém spočívá v tom, že část těchto certifikátů pochází už z roku 2011 a jejich platnost končí v červnu 2026. Microsoft proto musí postupně nasadit nové certifikáty vydané v roce 2023, aby ochrana zůstala funkční i v dalších letech.

Na první pohled to může znít jako drobná technická změna, ale přecijen práce s bootovacími certifikáty je citlivá záležitost. Změny se zapisují do velmi nízké úrovně systému a firmwaru počítače, k čemuž je vyžadován speciální instalační proces. A to je ono vysvětlení Microsoftu, proč se při aktualizaci opakují tak často restarty.

Není však divu, že si lidé myslí, že jde o bootovací smyčku. Boot loop, aneb nekonečná smyčka restartů, patří mezi nejnepříjemnější problémy, které se ve Windows dějí. V takové situaci se systém nedokáže normálně spustit a uživatel často musí vstupovat do recovery módu, zkoušet opravy při spuštění nebo dokonce obnovu systému. Proto když někdo během běžné aktualizace zaznamená třetí restart, automaticky čeká nejhorší scénář.

KOMENTÁŘ: Tentokrát Microsoft tvrdí, že to je opravdu (povětšinou) delší instalací nových Secure Boot certifikátů. Myslím, že není důvod tomu nevěřit - delší aktualizace může být paradoxně známkou toho, že bezpečnostní mechanismus funguje dobře. Vyskytují se ovšem i případy, kdy aktualizace vyloženě zamrzá a to i po opakovaných pokusech - tam už problém v BIOSu být může.

Někteří uživatelé Windows 11 totiž hlásili problémy s instalací nových certifikátů kvůli omezením firmwaru nebo starším verzím BIOSu a UEFI. Ne každý výrobce hardwaru operuje s bezpečnostními aktualizacemi stejně dobře a některé starší počítače mohou mít s novými certifikáty kompatibilní potíže. V takových případech je samozřejmě potřeba aktualizace BIOSu od výrobce motherboardu či laptopu.

To je mimochodem jedna z oblastí, kde je zase dobře viditelné, jak moc komplikovaně provázaný  Windows ekosystém vlastně je. Microsoft sice vyvíjí samotný operační systém, ale zároveň přitom spolupracuje s obrovským množstvím výrobců hardwaru. Posléze každý notebook, základní deska nebo firmware reaguje trochu jinak. Nelze se tedy divit, že následné aktualizace, které zasahují do procesu bootování, bývají z technického hlediska jedny z nejcitlivějších.

Pro běžného laika je asi nejdůležitější to, že pokud se Windows během aktualizace restartují několikrát po sobě, není potřeba okamžitě propadat panice. Většinou je nejlepší nechat celý proces doběhnout a počítač nevypínat natvrdo. Přerušení aktualizace během úprav Secure Bootu by totiž mohlo způsobit skutečné komplikace. Ale toto platí pouze v případě, kdy se samotný progressbar při procesu aktualizace nefreezuje.

Microsoft ještě trošku naznačil, že širší nasazení těchto změn proběhlo už v průběhu dubnových aktualizací a další vlna pokračuje v květnu. Všichni uživatelé tak mohou očekávat, že se s delšími updaty určitě setkají ve Windows 11, případně i Win10 v rámci rozšířené podpory v Evropě.

Zdeněk "Zazu" Houba

Redaktor serveru CDR.cz zaměřující se převážně na OS, internet a software.

více článků, blogů a informací o autorovi