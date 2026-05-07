Windows 11 se po aktualizaci restartuje pořád dokola. Microsoft to teď objasnil
Za delšími aktualizacemi stojí úpravy související se Secure Bootem, který slouží k tomu, aby zabránil infiltraci škodlivého softwaru do systému ještě před samotným spuštěním Windows. Secure Boot funguje na principu digitálních certifikátů, které ověřují, že software spouštěný během startu počítače je důvěryhodný a nebyl upraven. Problém spočívá v tom, že část těchto certifikátů pochází už z roku 2011 a jejich platnost končí v červnu 2026. Microsoft proto musí postupně nasadit nové certifikáty vydané v roce 2023, aby ochrana zůstala funkční i v dalších letech.
Na první pohled to může znít jako drobná technická změna, ale přecijen práce s bootovacími certifikáty je citlivá záležitost. Změny se zapisují do velmi nízké úrovně systému a firmwaru počítače, k čemuž je vyžadován speciální instalační proces. A to je ono vysvětlení Microsoftu, proč se při aktualizaci opakují tak často restarty.
Není však divu, že si lidé myslí, že jde o bootovací smyčku. Boot loop, aneb nekonečná smyčka restartů, patří mezi nejnepříjemnější problémy, které se ve Windows dějí. V takové situaci se systém nedokáže normálně spustit a uživatel často musí vstupovat do recovery módu, zkoušet opravy při spuštění nebo dokonce obnovu systému. Proto když někdo během běžné aktualizace zaznamená třetí restart, automaticky čeká nejhorší scénář.
KOMENTÁŘ: Tentokrát Microsoft tvrdí, že to je opravdu (povětšinou) delší instalací nových Secure Boot certifikátů. Myslím, že není důvod tomu nevěřit - delší aktualizace může být paradoxně známkou toho, že bezpečnostní mechanismus funguje dobře. Vyskytují se ovšem i případy, kdy aktualizace vyloženě zamrzá a to i po opakovaných pokusech - tam už problém v BIOSu být může.
Někteří uživatelé Windows 11 totiž hlásili problémy s instalací nových certifikátů kvůli omezením firmwaru nebo starším verzím BIOSu a UEFI. Ne každý výrobce hardwaru operuje s bezpečnostními aktualizacemi stejně dobře a některé starší počítače mohou mít s novými certifikáty kompatibilní potíže. V takových případech je samozřejmě potřeba aktualizace BIOSu od výrobce motherboardu či laptopu.
To je mimochodem jedna z oblastí, kde je zase dobře viditelné, jak moc komplikovaně provázaný Windows ekosystém vlastně je. Microsoft sice vyvíjí samotný operační systém, ale zároveň přitom spolupracuje s obrovským množstvím výrobců hardwaru. Posléze každý notebook, základní deska nebo firmware reaguje trochu jinak. Nelze se tedy divit, že následné aktualizace, které zasahují do procesu bootování, bývají z technického hlediska jedny z nejcitlivějších.
Pro běžného laika je asi nejdůležitější to, že pokud se Windows během aktualizace restartují několikrát po sobě, není potřeba okamžitě propadat panice. Většinou je nejlepší nechat celý proces doběhnout a počítač nevypínat natvrdo. Přerušení aktualizace během úprav Secure Bootu by totiž mohlo způsobit skutečné komplikace. Ale toto platí pouze v případě, kdy se samotný progressbar při procesu aktualizace nefreezuje.
Microsoft ještě trošku naznačil, že širší nasazení těchto změn proběhlo už v průběhu dubnových aktualizací a další vlna pokračuje v květnu. Všichni uživatelé tak mohou očekávat, že se s delšími updaty určitě setkají ve Windows 11, případně i Win10 v rámci rozšířené podpory v Evropě.