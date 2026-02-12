CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 26H1 na váš počítač nedorazí. A je to dobře

Čtvrtek, 12 Únor 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky
Zdroj: Shutterstock

Microsoft potvrdil, že Windows 11 26H1 nebude dostupný pro většinu současných počítačů. Nová verze je určena výhradně pro chystané notebooky se Snapdragonem X2. Na první pohled omezení, ve skutečnosti ale krok, který má zabránit dalším problémům s aktualizacemi.
Microsoft oficiálně potvrdil, že Windows 11 ve verzi 26H1 nebude distribuován běžnou cestou jako klasická aktualizace pro všechny. Tato edice je cílená pouze na nové notebooky s procesory Snapdragon X2 od společnosti Qualcomm. Na jiných počítačích ji uživatelé jednoduše neuvidí.

Důvod je primárně technický. Verze 26H1 stojí na odlišném jádru systému, interně označovaném jako Bromine. Současná generace Windows 11, konkrétně 25H2, běží na platformě Germanium. Tyto dvě větve jsou oddělené a Microsoft je zatím neplánuje spojit do jediné univerzální aktualizace.

Znamená to, že pokud dnes používáte Windows 11 ve verzi 25H2, na 26H1 nepřejdete. A opačně, kdo si letos koupí nový notebook se Snapdragonem X2 a předinstalovaným 26H1, nedostane později aktualizaci 26H2, která bude určena pro stávající x86 počítače s procesory Intel a AMD.

Na první pohled to působí zmatečně. Ve skutečnosti jde o snahu vyhnout se chybám z minulosti.

Lekce z problematické aktualizace 24H2

Když Microsoft uvedl Windows 11 24H2, část změn byla původně připravena pro Arm zařízení se Snapdragonem X. Nakonec se ale tato verze rozšířila na všechny platformy. Výsledek nebyl ideální. Aktualizace přinesla množství chyb a nestability i na běžných počítačích s procesory Intel a AMD. Některé problémy se řešily měsíce.

Právě tomu se chce Microsoft nyní vyhnout. Nová platforma Bromine, která je připravena pro Snapdragon X2, zůstane izolovaná. Firma si tím vytváří časový prostor na ladění a testování, aniž by riskovala, že experimentální změny naruší stabilitu milionů běžných počítačů.

Z pohledu uživatele klasického notebooku nebo stolního PC je to vlastně dobrá zpráva. Windows 11 zůstane na známé větvi Germanium a 26H2, která dorazí později letos, bude vycházet právě z ní. Jinými slovy, žádný skok do neprověřeného základu systému.

Otázkou zůstává, kdy se obě větve znovu spojí. Podle dostupných informací by k tomu mohlo dojít až v horizontu roku 2027. Do té doby poběží Arm zařízení s Snapdragonem X2 na své vlastní trajektorii.

Zajímavé je i to, že Microsoft ve svém oznámení výslovně zmiňuje pouze Snapdragon X2. O čipu N1X od Nvidia, o kterém se v posledních měsících spekuluje jako o konkurenci pro Arm notebooky, se nezmiňuje. To může naznačovat, že jeho uvedení není tak blízko, jak se dříve předpokládalo, případně že s ním zatím není spojena samostatná větev systému.

Celá situace může působit nepřehledně, ale v jádru jde o pragmatický krok. Microsoft si po zkušenostech s 24H2 zjevně uvědomil, že sjednocování rozdílných architektur pod jednou aktualizací bez dostatečného testování přináší víc škody než užitku. Tentokrát se vydává opatrnější cestou. A pro většinu uživatelů Windows 11 to znamená hlavně jediné: větší šanci na stabilní systém bez nepříjemných překvapení.

Windows, operační systém, Microsoft
TechRadar.com

Lukáš "Francesco" Čihák

