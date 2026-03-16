Kritická chyba Windows 11: systém blokuje hlavní disk
V posledních dnech se na technických fórech i sociálních sítích začaly objevovat stížnosti uživatelů Windows 11 na zvláštní a poměrně vážný problém. Po instalaci únorové bezpečnostní aktualizace se u části počítačů objevuje chybová hláška, která říká jediné: systémový disk C není přístupný.
Pro běžného uživatele to znamená zásadní komplikaci. Disk C totiž není jen další složka v počítači. Právě tam je uložený samotný operační systém, většina programů i velká část osobních souborů. Pokud k němu systém přestane mít přístup, začnou postupně selhávat aplikace a některé funkce Windows přestanou fungovat úplně.
Microsoft nyní potvrdil, že jde o skutečný problém a že se jím aktivně zabývá.
Problém se objevil po bezpečnostní aktualizaci
Podle dostupných informací se potíže začaly objevovat po instalaci bezpečnostní aktualizace označené KB5077181, která byla vydána v únoru 2026. U postižených počítačů se při pokusu o otevření disku objeví zpráva „C:\ není přístupné - přístup odepřen“.
Následky mohou být poměrně nepříjemné. Někteří uživatelé uvádějí, že přestaly fungovat běžné programy včetně kancelářských aplikací nebo webových prohlížečů. Jindy se problém projeví až při pokusu o spuštění náročnějších operací nebo administrátorských nástrojů.
Z dostupných informací také vyplývá, že chyba se týká především novějších verzí Windows 11, konkrétně sestavení 24H2 a 25H2.
Nejčastěji postižené jsou notebooky Samsung
Zajímavé je, že velká část hlášení přichází od uživatelů notebooků značky Samsung. Právě proto se začalo spekulovat o tom, že by problém mohl souviset s některými aplikacemi, které výrobce instaluje do systému už z výroby.
Microsoft ve své technické poznámce připustil, že by jedním z možných faktorů mohla být aplikace Samsung Share. Zatím však není potvrzené, že právě ona je přímou příčinou celé chyby.
Situaci komplikuje i to, že hlášení o problému přicházejí z různých částí světa. Uživatelé jej zaznamenali například v Koreji, Indii, Brazílii nebo Portugalsku. To naznačuje, že nejde o ojedinělý incident, ale o širší softwarový problém.
Co dělat, pokud se chyba objeví
Pro uživatele, kterým se chyba už objevila, existuje zatím jen několik možností. Nejjednodušším řešením je vrátit poslední aktualizaci systému. Windows tuto možnost nabízí přímo v nastavení v části Windows Update.
Pokud aktualizace ještě nebyla nainstalována, může být rozumné ji dočasně odložit. V praxi to znamená pozastavit aktualizace, dokud Microsoft nepřipraví opravu.
Na internetových diskusích se objevují i pokusy o ruční zásah do oprávnění disku C. Tyto postupy však mohou být riskantní a při nepozorném zásahu mohou způsobit ještě větší problémy se systémem. Microsoft zatím uvádí, že chybu vyšetřuje společně se Samsungem a další informace zveřejní, jakmile bude k dispozici oprava.