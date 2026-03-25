Windows 11 čeká série zásadních vylepšení. Skepse komunity je však veliká
Dle dostupných informací se totiž práce na odstranění dlouhodobě kritizovaných nedostatků už rozběhly naplno. A nejde o žádné banálnosti... Řeč je o věcech, které uživatele trápí od samotného vydání systému. Patří mezi ně například omezené možnosti přizpůsobení taskbaru, vyšší nároky na operační paměť, ale i problémy spojené s aktualizacemi, které mnohdy způsobují víc potíží než užitku.
Změny začnou přicházet okamžitě
Šéf vývoje Windows ve společnosti Microsoft, Pavan Davuluri, potvrdil, že první vylepšení se objeví už velmi brzy v testovacích verzích programu Windows Insider. Konkrétně zmínil, že náhledy změn budou dostupné ještě během tohoto měsíce a postupně i v průběhu dubna.
Z toho můžeme usuzovat, že Microsoft prostě nechce čekat na velkou roční aktualizaci, ale místo toho plánuje nasazovat změny průběžně. Tento přístup, pokud bude uplatněn, můžeme považovat za skutečný posun - před tím jsme totiž byli zvyklí na velké, nesourodé balíky novinek jednou ročně, zatímco teď se zdá, že firma přechází na model kontinuálního vývoje.
Podobně se vyjádřil i Scott Hanselman, který je do projektu také zapojený. Ten uvedl, že aktualizace s těmito vylepšeními budou přicházet „každý měsíc po celý rok“. To by přineslo výrazně dynamičtější vývoj než doposud, ale je třeba, aby se skutečně zabývali a drželi těch reálných problémů, které s tímto operačním systémem máme.
Co konkrétně se má zlepšit?
Pojďme si v kostce představit, co konkrétního má být přetvořeno:
- Jedním z méně nápadných, ale o to důležitějších vylepšení je update pro Bluetooth. Microsoft má v plánu vytvořit nové prostředí pro párování a používání Bluetooth zařízení, které bude prý rychlejší, intuitivnější a hlavně spolehlivější.
Chytili se zřejmě správného stébla, protože právě Bluetooth je ve Windows 11 často kritizované za nestabilitu nebo zbytečně komplikované ovládání. Jestliže se zdaří tento aspekt výrazně zlepšit, pocítí to velká část uživatelů v každodenním používání, od připojení sluchátek až po práci s periferiemi.
Další očekávané změny se týkají:
- lepší správy systémových prostředků (zejména RAM),
- větší flexibility hlavního panelu,
- stabilnějšího procesu aktualizací
- a celkového vyladění systému, který někdo působí nedokončeně.
Uživatelé jsou k tomu ale spíš skeptičtí - nevěří slibům Microsoftu
Reakce komunity na sociálních sítích jsou ale smíšené. Bohužel se není se čemu divit. Mnoho uživatelů už podobné sliby slyšelo v minulosti, a tak převažuje opatrný přístup typu: „Uvěřím tomu, až to uvidím.“
Skepticismus je zcela pochopitelný. Windows 11 má za sebou historii aktualizací, které přinesly spoustu nových chyb, ale zlepšení přišlo vždy jen pro méně relevantní oblasti. I relativně malé změny dokázaly způsobit nečekané problémy, takže při takto ambiciózním plánu skutečně existuje reálné riziko, že se vývoj zpomalí nebo zkomplikuje.
Zajímavé ale je, že i samotní lidé z Microsoftu tento pohled berou vážně. Hanselman například připustil, že pochybnosti jsou oprávněné, přičemž naznačil, že firma si je tentokrát jistější než dřív.
KOMENTÁŘ: No uvidíme... Snad nepřijde pouze další zhoršení optimalizace, další zbytečný Copilot - jazykový strojový model, který je čím dál více vnucován, ale výrazné zlepšení užitečných funkcí. A snad se nebude jednat pouze o začínající marketing na Windows 12, případně o další odkaz na Bing, viz. Windows 11 dostal test rychlosti připojení. Ale je to jen odkaz na Bing