Windows 11 překonal miliardu zařízení rychleji než Windows 10. Jak je to možné?
Společnost Microsoft potvrdila, že operační systém Windows 11 překonal hranici jedné miliardy aktivních uživatelů. Informace zazněla během výsledkového hovoru, kde ji zmínil generální ředitel Satya Nadella. Pro Microsoft jde o zásadní milník, který navíc přišel rychleji než u předchozí generace systému.
Windows 11 dosáhl této mety zhruba o čtyři měsíce dříve než Windows 10. Na první pohled to může působit překvapivě. Online prostor je totiž dlouhodobě plný kritiky, pochybností o oblibě systému a statistik, které naznačují spíš stagnaci než raketový růst. Jenže právě v tom je jádro celé věci.
Proč čísla nevypadají tak, jak by člověk čekal
Záleží na tom, kdo a jak počítá. Microsoft sleduje počet aktivních zařízení, na kterých Windows 11 skutečně běží. To je přímé měření vycházející z interních dat. Naproti tomu analytické firmy, které sledují podíl operačních systémů na trhu, pracují s nepřímými metodami založenými na návštěvnosti webů. Tyto statistiky nepočítají zařízení, ale jejich aktivitu na internetu.
Rozdíl je zásadní. Počítač s Windows 10 může být používán výrazně častěji než nový pracovní notebook s Windows 11, který slouží jen k úzkému firemnímu účelu. V takovém případě se ve webových statistikách jeví starší systém jako dominantnější, přestože počet zařízení s novějším Windows dál roste. Do toho vstupuje i fakt, že řada firemních počítačů je připojena k internetu omezeně nebo téměř vůbec.
Nejde tedy o to, že by jedno z těchto čísel bylo nepravdivé. Každé jen popisuje jinou realitu. A z pohledu Microsoftu je miliarda aktivních zařízení tím nejpřesnějším ukazatelem skutečného rozšíření systému.
Tichý tahoun jménem firmy a konec Windows 10
Velkou roli v růstu Windows 11 hraje firemní prostředí. Podniky po celém světě postupně reagují na blížící se konec podpory Windows 10 a obnovují celé flotily počítačů. U jednotlivých uživatelů může jít o jeden notebook, u firem o stovky nebo tisíce zařízení najednou. Tyto přesuny nejsou na první pohled vidět v diskusích ani na sociálních sítích, ale v absolutních číslech mají obrovský dopad.
Pomohla i situace na trhu s hardwarem. Obavy z růstu cen počítačů a komponent vedly část zákazníků k tomu, že nákup nového PC neodkládali. Nové stroje přitom přicházejí s Windows 11 automaticky. Růst tak nebyl náhlý, ale plynulý a dlouhodobý, jen se o něm příliš nemluvilo.
Zároveň platí, že nespokojení uživatelé bývají mnohem hlasitější než ti spokojení. Kritika rozhraní, nucených změn nebo integrace umělé inteligence je snadno viditelná. Miliony lidí, kterým systém prostě funguje, zůstávají tiše na pozadí.