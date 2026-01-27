CDR.cz - Vybráno z IT

Lednová aktualizace Windows 11 dokáže vyřadit počítač ze hry

Úterý, 27 Leden 2026 - 03:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Lednová bezpečnostní aktualizace Windows 11 přináší další nepříjemnosti. U části uživatelů vede až k situaci, kdy počítač po instalaci vůbec nenastartuje a skončí chybou disku.
Lednové aktualizace systému Windows 11 měly být rutinním bezpečnostním záplatováním, jenže realita je jiná. Po problémech s vypínáním, režimem spánku nebo vzdálenou plochou se objevila vážnější potíž. Některým uživatelům se po instalaci balíčku KB5074109 systém vůbec nespustí.

Postižené počítače zobrazí chybovou hlášku UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME a skončí na černé obrazovce s výzvou k restartu. Ten ale většinou nikam nevede. Podle dostupných informací se problém týká systémů ve verzích 24H2 a 25H2 a objevuje se výhradně na fyzických počítačích, nikoli na virtuálních strojích.

Samotný Microsoft potvrdil, že o problému ví a obdržel omezený počet hlášení. Přesná čísla nezveřejnil, ale situace je natolik vážná, že na ni firma reagovala oficiálním vyjádřením. Zatím však není jasné, proč se chyba projevuje jen u části zařízení a jiná stejnou aktualizaci zvládnou bez potíží.

Zdroj: Shutterstock

Co mohou uživatelé dělat teď

Nepříjemné je hlavně to, že v tuto chvíli neexistuje jednoduché řešení. Pokud se systém po aktualizaci nespustí, jedinou reálnou cestou je ruční obnova. To v praxi znamená návrat k předchozí verzi Windows pomocí nástrojů pro obnovení systému nebo reinstalaci z instalačního média. Pro běžného uživatele to není úplně triviální záležitost a často se neobejde bez ztráty času nebo zásahu technicky zdatnější osoby.

Microsoft zároveň pokračuje ve vyšetřování celé situace. U předchozích lednových problémů firma vydala opravné aktualizace během několika dnů a podobný scénář se očekává i tentokrát. Zda ale půjde chybu odstranit bez nutnosti zásahu uživatelů, zatím není jasné.

Celá situace znovu otevírá otázku, jak bezpečné je instalovat aktualizace hned v den vydání. I když jsou bezpečnostní záplaty důležité, lednový případ ukazuje, že i oficiální update může způsobit vážné komplikace. Pro běžné uživatele tak platí jednoduché pravidlo: pokud systém funguje a aktualizace není kriticky nutná, může se vyplatit s instalací pár dní počkat a sledovat zkušenosti ostatních.

Windows 11, Windows, operační systém
PCMag.com

