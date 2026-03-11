Windows 11 dostal test rychlosti připojení. Ale je to jen odkaz na Bing
Březnová aktualizace Windows 11 přinesla drobnou novinku, která měla působit jako praktický nástroj pro každodenní kontrolu připojení. V nabídce systému se totiž objevil test rychlosti internetu. Jenže realita je trochu jiná, než by většina uživatelů čekala.
Možnost nazvaná „Perform speed test“ se objevuje v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu WiFi nebo ethernetu v systémové liště. Na první pohled to vypadá jako integrovaný nástroj systému. Člověk by tedy čekal, že Windows změří rychlost připojení přímo uvnitř systému podobně jako některé diagnostické nástroje.
Po kliknutí se ale nic takového nestane. Windows pouze otevře výchozí internetový prohlížeč a přesměruje uživatele na stránku Bing s předvyplněným vyhledáváním „internet speed test“.
Praktická pomůcka, nebo jen zkratka
Samotný test rychlosti, který se na stránce objeví, není špatný. Běží totiž na technologii Ookla, známé z populárního nástroje Speedtest.net. Uživatel tak může během pár sekund zjistit rychlost stahování, odesílání i odezvu připojení.
Právě hodnota odezvy, tedy takzvaný ping, je důležitá například při hraní online her nebo při videohovorech. Nízká latence znamená rychlejší reakce serveru a plynulejší komunikaci.
Zdroj: Shutterstock
Problém ale spočívá jinde. Test není součástí samotného systému. Windows pouze otevře webovou stránku, což vyvolává dojem, že jde spíš o jednoduchou zkratku než o skutečnou funkci operačního systému.
Z hlediska technického řešení je to samozřejmě nejjednodušší varianta. Webový test není potřeba udržovat, opravovat ani řešit případné chyby. Pokud by Microsoft vytvořil vlastní nativní nástroj, musel by ho pravidelně aktualizovat a řešit kompatibilitu s různými síťovými konfiguracemi.
Jenže právě to je důvod, proč někteří uživatelé reagují rozpačitě.
Připomínka starší funkce z Windows 8
Zajímavé je, že podobná funkce už ve Windows existovala. Ve Windows 8 byl totiž test rychlosti připojení součástí systému a běžel přímo v operačním systému. Dokázal například ukládat výsledky jednotlivých měření, takže bylo možné sledovat, jestli se kvalita připojení v čase zhoršuje nebo zlepšuje.
Taková funkce by dnes dávala větší smysl než pouhý odkaz na webový test. Integrovaný nástroj by mohl být propojený s diagnostikou systému, sledovat stabilitu připojení nebo upozornit na výkyvy v síti.
Současná podoba novinky tak spíš působí jako rychlé řešení, které má uživateli ušetřit jeden krok při vyhledávání testu na internetu.
Microsoft navíc v minulosti čelil kritice za to, že některé systémové funkce směřují uživatele na jeho vlastní služby. V tomto případě jde o Bing, i když systém alespoň respektuje výchozí prohlížeč uživatele a neotevírá stránku automaticky v Microsoft Edge.