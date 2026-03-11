CDR.cz - Vybráno z IT

Windows 11 dostal test rychlosti připojení. Ale je to jen odkaz na Bing

Středa, 11 Březen 2026 - 05:00 | Francesco | Operační systémy, Novinky

Zdroj: Shutterstock

Březnová aktualizace Windows 11 přinesla novou možnost měřit rychlost internetu. Na první pohled jde o praktickou funkci. Ve skutečnosti ale systém pouze otevře webový test v prohlížeči, který je "čirou náhodou" Microsoft Bing, což u mnoha uživatelů vyvolalo spíš rozčarování než nadšení.
Přidejte si CDR do oblíbených na Google News

Březnová aktualizace Windows 11 přinesla drobnou novinku, která měla působit jako praktický nástroj pro každodenní kontrolu připojení. V nabídce systému se totiž objevil test rychlosti internetu. Jenže realita je trochu jiná, než by většina uživatelů čekala.

Možnost nazvaná „Perform speed test“ se objevuje v kontextové nabídce po kliknutí pravým tlačítkem na ikonu WiFi nebo ethernetu v systémové liště. Na první pohled to vypadá jako integrovaný nástroj systému. Člověk by tedy čekal, že Windows změří rychlost připojení přímo uvnitř systému podobně jako některé diagnostické nástroje.

Po kliknutí se ale nic takového nestane. Windows pouze otevře výchozí internetový prohlížeč a přesměruje uživatele na stránku Bing s předvyplněným vyhledáváním „internet speed test“.

Praktická pomůcka, nebo jen zkratka

Samotný test rychlosti, který se na stránce objeví, není špatný. Běží totiž na technologii Ookla, známé z populárního nástroje Speedtest.net. Uživatel tak může během pár sekund zjistit rychlost stahování, odesílání i odezvu připojení.

Právě hodnota odezvy, tedy takzvaný ping, je důležitá například při hraní online her nebo při videohovorech. Nízká latence znamená rychlejší reakce serveru a plynulejší komunikaci.

Zdroj: Shutterstock

Problém ale spočívá jinde. Test není součástí samotného systému. Windows pouze otevře webovou stránku, což vyvolává dojem, že jde spíš o jednoduchou zkratku než o skutečnou funkci operačního systému.

Z hlediska technického řešení je to samozřejmě nejjednodušší varianta. Webový test není potřeba udržovat, opravovat ani řešit případné chyby. Pokud by Microsoft vytvořil vlastní nativní nástroj, musel by ho pravidelně aktualizovat a řešit kompatibilitu s různými síťovými konfiguracemi.

Jenže právě to je důvod, proč někteří uživatelé reagují rozpačitě.

Připomínka starší funkce z Windows 8

Zajímavé je, že podobná funkce už ve Windows existovala. Ve Windows 8 byl totiž test rychlosti připojení součástí systému a běžel přímo v operačním systému. Dokázal například ukládat výsledky jednotlivých měření, takže bylo možné sledovat, jestli se kvalita připojení v čase zhoršuje nebo zlepšuje.

Taková funkce by dnes dávala větší smysl než pouhý odkaz na webový test. Integrovaný nástroj by mohl být propojený s diagnostikou systému, sledovat stabilitu připojení nebo upozornit na výkyvy v síti.

Současná podoba novinky tak spíš působí jako rychlé řešení, které má uživateli ušetřit jeden krok při vyhledávání testu na internetu.

Microsoft navíc v minulosti čelil kritice za to, že některé systémové funkce směřují uživatele na jeho vlastní služby. V tomto případě jde o Bing, i když systém alespoň respektuje výchozí prohlížeč uživatele a neotevírá stránku automaticky v Microsoft Edge.

Diskuze
Tagy: 
Microsoft, Windows 11, Windows 8
Zdroje: 

TechRadar.com

nahlásit chybu

Přechod na Windows 11 ustrnul. Data ukazují, že Windows 10 jen tak nezmizí

Statistiky z konce roku 2025 potvrzují, že Windows 11 stále nemá vyhráno. Navzdory ukončené bezplatné podpoře pro část verzí Windows 10 zůstává starší systém překvapivě silný a přechod k novější verzi probíhá mnohem pomaleji, než se čekalo.

Útoky na Windows sílí: Vážná bezpečnostní trhlina zůstává bez opravy už osm let

Bezpečnostní experti varují před dvěma vážnými zranitelnostmi systému Windows, z nichž jedna je aktivně zneužívaná už od roku 2017. Microsoft přitom dosud nevydal opravu. Útočníci cílí na desítky zemí a napadají servery i běžné uživatele pomocí upravených zkratek .lnk a škodlivého kódu PlugX.

Chaos po aktualizaci Windows 11. Proč padají aplikace a co s tím

Začátek roku 2026 se Windows 11 příliš nepovedl. Po lednové aktualizaci se objevily nové chyby, které způsobují pády aplikací a potíže s cloudovými službami. Problém se dotýká i vestavěných nástrojů systému.

Pozor na reklamy slibující Windows 11 zdarma. Ve skutečnosti šíří malware

Na Facebooku se šíří reklamy, které slibují rychlý a bezplatný přechod na Windows 11. Místo oficiální aktualizace ale uživatelé stahují škodlivý software, který dokáže krást hesla i data z prohlížeče.

File Explorer po poslední aktualizaci Windows 11 nepříjemně problikává

Microsoft vydal nejnovější preview aktualizaci Windows 11, a co jsme očekávali? Očekávali jsme, že se vyřeší všechny mikrochyby, které zde pár týdnů zůstávaly a Microsoft nám dával rady, abychom je v podstatě přehlíželi, namísto aby je co nejdříve opravil. Tak nyní je ta chvíle, kdy je v rámci nové aktualizace opravil, nicméně právě tato jinak nenápadná preview aktualizace (KB5070311) přinesla nový problém, kterého si všimli uživatelé i technologičtí novináři, a který tedy působí ještě více otravněji.

Lukáš "Francesco" Čihák

více článků, blogů a informací o autorovi