Marihuana poletí do vesmíru, Elon Musk chce zkoumat tamější deformaci rostlin

Elon Musk představil mozkový implantát. Opice jím ovládaly počítač pouhou myslí lukas-cihak 07/18/2019 09:00:00 Společnost Neuralink, kterou vlastní Elon Musk, vyvíjí novou technologii v podobě speciálního čipu, který bude implantován do mozku a pomůže nemohoucím ovládat mobil jen za pomoci myšlenek. https://cdr.cz/sites/default/files/neuralink.jpg

Tesla představila nové solární střešní tašky, budou levnější než běžná střecha lukas-cihak 10/28/2019 09:00:00 Po nedávných problémech s hořícími solárními panely se společnost Tesla pustila do jiného typu solárního panelu. Ten totiž vystřídaly solární střešní tašky, které mají větší užitnou plochu, jsou estetičtější a podle Muska budou levnější než 80 % běžných střešních krytin. https://cdr.cz/sites/default/files/solar_roof2.png