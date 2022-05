McLaren vstupuje do světa elektronických sportů, jeho stáj se přidá do Formule E

Zdroj

McLaren je velice úspěšnou stájí ve světě formule 1, ale v digitální verzi doposud chyběla. To se však s novou sezónou změní. O tomto kroku se spekulovalo již několik let a aktuální situace a popularita elektronických sportů tomuto kroku jedině nahrála. McLaren se na svém vstupu do digitálního mistrovství dohodl se svým partnerem Mercedesem.

Zdroj

Po této sezóně by měl Mercedes odejít a McLaren převezme celý tým s tím, že současný vedoucí, Ian James, by měl zůstat na svém místě. Zak Brown, CEO pro společnost McLaren Racing, prohlásil: „McLaren Racing se chce měřit s těmi nejlepšími. Našim fanouškům a partnerům chceme přinášet nové formy zážitků, nové cesty k zábavě a inspiraci. Formule E, stejně jako jiné série, kterých se účastníme, splňuje veškerá tato kritéria.“

Pro McLaren ale nejde o premiéru, co se týče závodění v digitálním šampionátu, protože má svou zkušenost již ze série Extreme E. V tuto chvíli však není známo, jaké bude složení pilotů formule. I když McLaren ještě pořádně ani nezačal, už mu roste konkurence, protože úvahy o vstupu do světa digitálních šampionátů zveřejnila i italská automobilka Maserati.