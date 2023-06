Mercedes-Benz integruje ChatGPT do svých automobilů

Jestli něco definuje tuto dobu, bude to pravděpodobně umělá inteligence. V každém odvětví najdete někoho, kdo se snaží využít její potenciál na maximu, aby zvýšil výkonnost a snížil náklady. Nyní se objevila zpráva, že se známá automobilka Mercedes-Benz rozhodla spolupracovat se společností Microsoft.

Ta by jí měla pomoci v rozšíření schopností jejího hlasového ovládání ve vozech Merdedes. Nově by tak měly obsahovat dokonce umělou inteligenci ChatGPT. Majitelé vozů Mercedes-Benz v USA by již v tuto chvíli měli mít možnost zaregistrovat se do beta-programu, který by jim přinesl právě hlasového asistenta obohaceného o ChatGPT.

Přihlášení do beta-programu je pak možné přes aplikaci Mercedes Me. Podle Markuse Schäfera, technologického ředitele společnosti Mercedes, je integrace ChatGPT v kontrolovaném cloudovém prostředí Mercedes-Benz jistým milníkem na cestě k tomu, aby se jejich vozy staly jakýmsi centrem digitálního života uživatelů.

Zdroj: Shutterstock

V praxi je možnost ovládat funkce v automobilu pomocí hlasového asistenta asi nejbezpečnější, protože funkcí a ovládacích prvků stále přibývá, ale je jisté, že řidič nemůže za jízdy vše ovládat, aniž by spustil oči ze silnice. Schäfer dále udává, že Mercedes-Benz rozšiřuje program Hey Mercedes, který reaguje na dotazy s navigací, počasím a nově právě bude mít zabudovaný i ChatGPT.

ChatGPT řidiči poskytne nejrůznější informace, jako například detailní informace o cílové destinaci či odpověď na další otázky týkající se cesty. V beta-programu bude nová funkce podle dostupných zpráv tři měsíce. Následně budou vývojáři automobilky data vyhodnocovat a použijí je k dalšímu vývoji.