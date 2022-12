Měření rychlosti internetu: Jak otestovat rychlost svého připojení?

Zdroj fotografie: Shutterstock

Při stahování objemných souborů nebo online sledování filmů ve vysoké kvalitě jste se možná setkali s tím, že se vám film sekal nebo stahování trvalo celou věčnost. Poskytovatel internetového připojení vám však ve smlouvě garantuje určitou minimální rychlost internetu. Naštěstí existuje hned několik tipů, jak si můžete svou aktuální rychlost internetu ověřit.

Rychlost internetu změří poskytovatel

Většina z poskytovatelů internetového připojení nabízí na svých internetových stránkách možnost změřit si aktuální rychlost internetu. Může se ale stát, že připojení je tak pomalé, že vám to ani toto měření nenačte nebo ho daný poskytovatel nenabízí. V tom případě se neostýchejte a vašemu poskytovateli zavolejte, protože aktuální rychlost připojení by vám měl sdělit na počkání.

Zdroj fotografie: Shutterstock

Aplikace třetích stran

Pokud svému poskytovateli nevěříte a máte obavy, že nesdělí rychlost internetu pravdivě, můžete se obrátit na některou z nezávislých aplikací třetích stran. Ještě do 30. dubna tohoto roku patřil mezi ně oblíbený NetMetr, který provozoval přímo Český telekomunikační úřad, ale jeho provoz byl bohužel ukončen.

Jeden z celosvětově nejpopulárnějších testovacích nástrojů je třeba Speedtest.net, který funguje nejen jako webová aplikace, ale také jako aplikace do mobilního telefonu. Tento nástroj pak funguje podobně jako ostatní, takže vám sdělí rychlost stahování, nahrávání a odezvy.

Google testování rychlosti zabudoval přímo do vyhledávače

Google je natolik velká společnost zaštiťující obrovské množství služeb, že by bylo spíše s podivem, kdyby neměla tento základní nástroj. Bez problémů tak můžete do vyhledávače zadat „internet speedtest“ nebo „speed test“ a měla by se vám objevit informace, o testování a tlačítko, kterým toto testování zahájíte. Většinou do půl minuty máte již výsledky.

Svůj nástroj má i Netflix

Dalším dobrým nástrojem pro měření rychlosti internetového připojení je Fast.com z dílny Netflixu. Jakmile se načte tato stránka, tak se také spustí automaticky váš test. Toto měření je volně přístupné široké veřejnosti, i když nejste předplatitelé Netflixu.

Jak změřit nahodilé výpadky a poklesy rychlosti?

Měření rychlosti výše vám nepomůže v případech, kdy tyto poklesy a výpadky přicházejí v nepravidelných intervalech (samozřejmě zrovna, když něco hrajete online...). Takové události vychytáte programem, který rychlost internetu měří nepřetržitě a probíhá na pozadí.

Bezplatnou možností může být například PingPlotter nebo WireShark (nejedná se o reklamu), do kterého vložíte třeba DNS Googlu 8.8.8.8 a necháte jej běžet v pozadí. Občas do něj můžete nakouknout a uvidíte, jak často dochází k problémům s připojením. Tato data můžete i exportovat a předat svému poskytovateli, aby zjistil, kde na trase dochází k problémům a mohl je efektivněji eliminovat.

Jak ideálně měřit rychlost připojení k internetu?

Pokud chcete mít měření rychlosti vašeho internetového připojení co možná nejpřesnější, nevyhnete se dodržení několika obecných pravidel. V opačném případě totiž hrozí, že budou výsledky zkresleny. Tyto pravidla zní: