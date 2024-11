Mezinárodní vesmírná stanice čelí záhadě: Pětiletý únik vzduchu stále bez řešení

Kde je problém?

Únik vzduchu byl poprvé zaznamenán v září 2019 v přestupovém tunelu ruského modulu Zvezda, který patří mezi nejstarší části stanice. Tento tunel, známý pod ruskou zkratkou PrK, spojuje modul Zvezda s dokovacím portem, kam se připojují ruské kosmické lodě Sojuz a nákladní lodě Progress.

Navzdory několika pokusům o opravu, které dočasně snížily míru úniku, problém přetrvává. V roce 2024 se únik zvýšil na alarmující hodnotu 3,7 libry vzduchu denně, což vedlo k zařazení této situace mezi nejvyšší rizika na „matrici rizik“ ISS.

Nejednota v příčinách a řešeních

Pohledy NASA a Roskosmosu na příčinu a nebezpečí úniků se liší. Ruská strana připisuje problém tzv. vysoké cyklické únavě materiálu způsobené mikrovibracemi. NASA ovšem zastává názor, že se jedná o vícero příčin, mezi nimiž jsou tlakové a mechanické napětí, vlastnosti materiálu a dlouhodobé působení kosmického prostředí.

Zatímco Roskosmos poskytl NASA vzorky kovů, svárů a dokumentaci, oba týmy nedosáhly shody ohledně přesné povahy problému. Podle Bobba Cabany, předsedy poradního výboru ISS a bývalého astronauta NASA, jde o „inženýrský problém, který by měl být řešitelný.“

Zdroj: Shutterstock

Jak se situace zvládá?

Současná opatření zahrnují udržování uzavřených poklopů tunelu PrK, když není přístup k nákladním lodím nezbytný. Kosmonauti provádějí opravy a kontroly během každé mise Progress. Rovněž posádka preventivně uzavírá poklop mezi ruskou a americkou částí stanice při práci v PrK.

NASA i Roskosmos přiznávají, že ISS stárne. Zvezda a její přestupový tunel jsou v provozu od roku 2000, což znamená téměř čtvrt století v drsných podmínkách vesmíru. Ačkoliv Roskosmos považuje pokračování provozu za bezpečné, NASA stále vyjadřuje obavy ohledně možného strukturálního selhání.

Pokud by únik vzduchu dosáhl neudržitelné úrovně, posádka by musela trvale uzavřít přístup do PrK, což by omezilo počet použitelných dokovacích portů. Takový krok by měl zásadní dopad na logistiku ISS, včetně zásobování a výměny posádek.

Zatímco NASA se snaží udržet ISS v provozu až do roku 2030, Roskosmos plánuje svou účast pouze do roku 2028. To přidává na naléhavosti situace, neboť mezinárodní spolupráce je klíčová pro budoucnost stanice.