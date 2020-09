Microsoft chce do roku 2030 začít produkovat víc vody než spotřebovávat

Zdroj

Společnost Microsoft se veřejně zavázala, že se chce do roku 2030 stát uhlíkově negativní, resp. že chce produkovat nulové emise. Nově se však ještě zavázala, že chce být i „water positive“, což znamená, že chce do roku 2030 do životního prostředí přinést více vody než kolik spotřebuje.

Pro dosažení tohoto plánu chce Microsoft investovat do obnovy mokřadů či odstraňování nepropustných povrchů jako je například asfalt. S tím samozřejmě souvisí i snížení vlastní spotřeby vody na minimum. V novém kampusu společnosti by například měla veškerá pitná voda pocházet z dešťové vody nebo z recyklovaného odpadu. Tím by se mohlo ušetřit přes 16 milionů litrů pitné vody za rok.

Ve všech dalších areálech pak chce používat pro zahradnické a instalatérské práce jen vodu recyklovanou. Dle vyjádření společnosti Microsoft by mohl tento nový přístup i použité technologie inspirovat jiné společnosti i celé vlády, aby dokázaly lépe hospodařit s vodními zásobami.

Microsoft však není jedinou společností, která chce zásadním způsobem měnit přístup k hospodaření s vodou. Další takovou společností je třeba Facebook, který také chce obnovovat vodní zdroje a zároveň chce snížit spotřebu vody na chlazení svých datových center. Uvidíme, na co se tito giganti zaměří po emisích a vodě příště.