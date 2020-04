Microsoft Flight Simulator si vyžádá až 32 GB RAM a 150 GB na disku

Nový simulátor slibuje zejména využití cloudového úložiště, což má zmenšit jinak obrovskou velikost herní mapy a jiných objektů (ostatní letadla a počasí v reálném čase) na přijatelné minimum. Tato přijatelná velikost se zdá být dle Microsoftu 150 GB, jak tvrdí právě odhalené systémové požadavky. To rozhodně není málo, ale několik (především multiplayerových) her již i tuto velikost pokořilo a vzhledem k nabízenému obsahu se to zdá být vlastně i celkem pochopitelné.

Mnohem důležitější je ale požadavek na internetové připojení, který u většiny her nenajdeme – zde však hraje kvůli využití cloudu stěžejní roli. Přes obavy se jedná o velmi nízkou hodnotu 5 Mbps, na níž dosáhne většina domácností. Je však logické, že neménně důležitá bude i odezva a stabilita připojení, kde už může větší množství hráčů narazit na problém. V takovém případě je rozumným řešením nabízená možnost předstáhnutí určitých úseků mapy (např. letovou trasu) a využívat ji v režimu offline.

Ostatní HW požadavky odpovídají dnešním standardům, dokonce i doporučené specifikace nejsou nijak vysoké, při současných herních standardech by se naopak daly považovat za jedny z nižších. To už ale nelze říct o nejvyšších, tedy ideálních specifikacích, které si žádají RTX 2080 / Radeon VII. Nutno dodat, že podobné specifikace by se ale nejspíše objevily u většiny AAA her posledních let.

Hra je zatím stále naplánována na vydání v průběhu tohoto roku, nicméně přesnější datum je v nedohlednu. Zveřejnění HW požadavků však napovídá, že by nemuselo být až tak vzdálenou budoucností.