Microsoft kupuje ZeniMax, pod které spadá Bethesda, id Software a další studia

Microsoftu spadlo díky tomuto kroku do klína mnoho velkých titulů. Od id Software pochází série Doom a Quake už od svého prvopočátku, o žádné chystané novince zatím ale nevíme. Na rozdíl od toho nás Arkane Studos v minulosti těšilo sérií Dishonored či novým Prey, na triku mají ale i poměeně nepovedený dál Wolfensteina: Youngblood – původní vývojáři nového Wolfensteina MachineGames jsou ale také součástí akvizice.

Příští rok jim navíc má exkluzivně pro Playstation 5 a Windows vyjít i akční adventura Deathloop. Nejmladším studiem ze zmíněných je Tango Gameworks, jež v minulosti vytvořilo dvoudílnou hororovou sérii The Evil Within a na příští rok mají naplánovanou opět hru exkluzivní pro PlayStation 5 s názvem Ghostwire: Tokyo.

Třešničkou na dortu jsou ale rozhodně Bethesda Game Studios, vlastnící dvě zásadní série – The Elder Scrolls a Fallout. Už nyní víme o dvou plánovaných hrách, jimž však zatím nebyl ještě stanoven ani rok vydání. Jedná se o naprosto nové vesmírné RPG s názvem Starfield, který podle slov Todda Howarda má ve vývoji prioritu. Druhou hru jistě nemusím ani představovat, na šestý díl The Elder Scrolls čekáme již skoro deset let a nejspíš si ještě nějaký ten pátek počkáme.

Zpráva o akvizici Microsoftem však může klidně znamenat, že si na PlayStationu 5 vůbec Elder Scrolls nezahrajeme, nebo si za ni bude muset Sony výrazně připlatit. Pro zmiňované dvě exkluzivity se prý vůbec nic nezmění, další nadcházející tituly se však budou posuzovat kus od kusu. Rozhodně tak nebude samozřejmostí, že by na konkurenční konzoli vycházely všechny jejich tituly.

Tato akvizice stála Microsoft 7,5 miliard dolarů, což je údajně až třikrát více, než je stálo například odkoupení Mojangu s jeho Minecraftem. Celý proces prodeje by měl být dokončen přibližně v druhé polovině příštího roku, proto jsou možná také obě PS5 exkluzivky ještě v suchu. Můžeme se prý těšit také na to, že se všechny vycházející a některé minulé hry od zmiňovaných studií objeví jako součást Game Passu.